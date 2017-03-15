Суд освободил экс-зампреда правления "Нафтогаза" Кацубу и снял арест с его имущества

Шевченковский районный суд Киева 10 марта освободил бывшего заместителя главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Александра Кацубу и снял арест с его имущества, пишет издание "Наши гроши".

"Суд утвердил соглашение о признании вины между бывшим заместителем председателя правления "Нафтогаза Украины" А.Кацубой и заместителем генерального прокурора Столярчуком, осуществляющим полномочия прокурора по данному уголовному производству", - говорится в материале.

По данным издания, суд присудил А.Кацубе наказание в виде лишения свободы на 1 год и 5 месяцев и засчитал срок содержания под стражей в Киевском СИЗО с 17 июня 2016 года в качестве полного отбывания наказания. "В связи с полным отбытием наказания, А.Кацубу освободить из под стражи в зале суда немедленно после объявления приговора", - цитируют "Наши гроши" решение суда.

Как отмечает издание со ссылкой на пресс-службу генерального прокурора, А.Кацуба заключил соглашение со следствием, выплатил в госбюджет 100 млн грн и дал важные показания.

"По информации "Наших грошей", в судебном решении сказано, что действия Кацубы по разным эпизодам преступной деятельности привели к убыткам для государства на сумму более $1 млрд. Компенсированы 100 млн грн, по нынешнему курсу это составляет около $3,5 млн, или 0,35%", - говорится в материале.

Решение по делу А.Кацубы принималось в закрытом режиме, журналисты были удалены из зала суда по ходатайству сотрудника Генпрокуратуры Адриана Лупу и адвокатов осужденного.

Как сообщалось, А.Кацуба с сентября 2010 года работал замглавы правления дочки "Нафтогаза Украины" - ГАО "Черноморнафтогаз" (Симферополь), с ноября 2012 года по июль 2014 года занимал пост заместителя председателя правления НАК.