Суд отказался отменить арест счетов Суркисов по иску ПриватБанка

Суд отказался отменить постановление Государственной исполнительной службы об аресте счетов, связанных с семьей Суркисов. Это следует из определения Окружного административного суда Киева по иску ПриватБанка от 18 декабря (дело N826/16365/17).
Национализированный ПриватБанк просил суд признать противоправными решения госисполнителя от 29 ноября об аресте имущества должника: NN55150181, 55150147, 55150123, 55150196, 55150164. Кроме того, ПриватБанк просил суд снять арест со счетов банка в таких учреждениях:
Национальный банк Украины, номер счета 32003102901026;
Укрэксимбанк (1600601178824);
Райффайзен банк Аваль (16004228);
Укрсоцбанк (160012230529, 16001840804160);
Ситибанк (16002400018006);
Южный (16009102172301);
Акцент-Банк (16005018000001, 16003018000003, 16009018000063);
Марфин Банк (16004104311, 16003104313840, 16006104312978);
Коммерческий инвестиционный банк (15008014000012);
Расчетный центр по обслуживанию договоров на финансовых рынках (16009000011397);
Асвио Банк (16001019901005, 160020199001004).
Однако суд в удовлетворении иска банку отказал.
Пресс-служба ПриватБанка сообщает, что финучреждение подало кассацию к этому решению в высшие судебные инстанции.
Решение суда никак не повлияет на работу банка. "Это счета, которые в операционной деятельности участия не принимают", - объяснили корреспонденту LIGA.net в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что ПриватБанк может обратиться в НБУ за получением рефинансирования при необходимости выполнения действий по исполнительному производству о взыскании средств в пользу Игоря Суркиса и членов его семьи.
До этого Государственная исполнительная служба производства открыла производство о взыскании в пользу Суркиса и его семьи средств в размере 1,05 млрд грн, $266,2 тыс. и €7,8 тыс., конвертированных в капитал финучреждения в период его национализации.
9 декабря сообщалось, что Суркисы пока не взыскали 1 млрд грн с ПриватБанка.
Семья Суркисов планировала взыскать с ПриватБанка депозитов на 1,05 млрд грн, $266,2 тыс. и €7,8 тыс.
Высший административный суд 16 ноября отказался удовлетворить ходатайство НБУ об остановке выполнения решения суда о взыскании с ПриватБанка свыше 1 млрд грн в пользу Суркисов.