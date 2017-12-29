Суд отказался отменить арест счетов Суркисов по иску ПриватБанка

Суд отказался отменить постановление Государственной исполнительной службы об аресте счетов, связанных с семьей Суркисов. Это следует из определения Окружного административного суда Киева по иску ПриватБанка от 18 декабря (дело N826/16365/17).



Национализированный ПриватБанк просил суд признать противоправными решения госисполнителя от 29 ноября об аресте имущества должника: NN55150181, 55150147, 55150123, 55150196, 55150164. Кроме того, ПриватБанк просил суд снять арест со счетов банка в таких учреждениях:

Национальный банк Украины, номер счета 32003102901026;

Укрэксимбанк (1600601178824);

Райффайзен банк Аваль (16004228);

Укрсоцбанк (160012230529, 16001840804160);

Ситибанк (16002400018006);

Южный (16009102172301);

Акцент-Банк (16005018000001, 16003018000003, 16009018000063);

Марфин Банк (16004104311, 16003104313840, 16006104312978);

Коммерческий инвестиционный банк (15008014000012);

Расчетный центр по обслуживанию договоров на финансовых рынках (16009000011397);

Асвио Банк (16001019901005, 160020199001004).



Однако суд в удовлетворении иска банку отказал.



Пресс-служба ПриватБанка сообщает, что финучреждение подало кассацию к этому решению в высшие судебные инстанции.



Решение суда никак не повлияет на работу банка. "Это счета, которые в операционной деятельности участия не принимают", - объяснили корреспонденту LIGA.net в пресс-службе.



Ранее сообщалось, что ПриватБанк может обратиться в НБУ за получением рефинансирования при необходимости выполнения действий по исполнительному производству о взыскании средств в пользу Игоря Суркиса и членов его семьи.



До этого Государственная исполнительная служба производства открыла производство о взыскании в пользу Суркиса и его семьи средств в размере 1,05 млрд грн, $266,2 тыс. и €7,8 тыс., конвертированных в капитал финучреждения в период его национализации.



9 декабря сообщалось, что Суркисы пока не взыскали 1 млрд грн с ПриватБанка.



Семья Суркисов планировала взыскать с ПриватБанка депозитов на 1,05 млрд грн, $266,2 тыс. и €7,8 тыс.



Высший административный суд 16 ноября отказался удовлетворить ходатайство НБУ об остановке выполнения решения суда о взыскании с ПриватБанка свыше 1 млрд грн в пользу Суркисов.