Суд отказался отменить формулу цены угля Роттердам+

Киевский апелляционный административный суд оставил в силе решение суда первой инстанции, который признал правомерным формирование тарифов на уголь по схеме Роттердам+. Об этом сообщил бывший член НКРЭКУ, эксперт по энергетическим вопросам Андрей Герус.

"Судьи Федотов И.В., Оксененко А.Н., Исаенко Ю.А. все ходатайства отклонили. Все вызовы свидетелей по делу отклонили. За 30мин разобрались и решили оставить решение первой инстанции в силе. "Роттердам+" работает дальше", - сообщил Герус у себя на странице в Facebook.

"Живем и дальше в параллельной реальности, где "цена угля, которая заложена в цену электроэнергии, не влияет на тарифы конечным потребителям", - добавил Герус.

Он сообщил, что в деле будет подана кассационная жалоба.

Напомним, Герус подал иск в Киевский окружной административный суд относительно отмены постановления Нацкомиссии от 3 марта 2016 года, так называемой Роттердам +. По его словам, методология ошибочна с точки зрения привязки к импортному, а не экспортному паритету, а также не учитывает разницы в ценообразовании в ситуации, когда страна является нетто- импортером или нетто-экспортером.

В марте 2016 года НКРЭКУ утвердила новую методику определения оптовой рыночной цены на электроэнергию. Это цена, по которой ТЭС продают электроэнергию на рынок. В ней, в частности, учитывается цена на уголь.

Согласно этой методике, стоимость угля в производстве угольно-тепловой генерации считается по формуле "стоимость угля в порту Роттердам + стоимость его доставки в Украину".

Отмечалось, что из-за применения новой формулы, тепловые генерации, в том числе генерации ДТЭК Рината Ахметова и государственная Центрэнерго, стали продавать электроэнергию на 15-20% дороже. С учетом НДС новый тариф для них составит около 130 копеек за 1 кВт/ч, тогда как до этого он составлял 118 копеек за 1 кВт/ч.

По данным экспертов, цена угля по формуле Роттердам + составляет $63 за тонну, тогда как цена за тонну угля без формулы составляет $44,2 за тонну.

На днях глава Минэнерго Игорь Насалик заявил, что в Украине не действует формула Роттердам+.