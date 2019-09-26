Суд отказался забрать у Коломойского компанию "Днеправиа"

Хозяйственный суд Киева отказался удовлетворить иск Фонда госимущества Украины (ФГИУ) к компании "Галтера" и вернуть государству авиакомпанию "Днеправиа".

Об этом сообщает Finbalance.

Свой иск ФГИУ мотивировал ненадлежащим исполнением "Галтера" обязательства передать взлетно-посадочную полосу, радиомаячную систему и земельные участки, на которых они расположены, в собственность государства до 2 сентября 2014 года.

Также, по оценкам ФГИУ, "Галтера" из предусмотренных 882,1 млн грн инвестиций до 31 декабря 2014 года для обновления аэропорта Днепра (в том числе для реконструкции взлетно-посадочной полосы) внесла лишь 142,1 млн грн.

В своем решении от 11 сентября хозсуд Киева констатировал, что Кабмин только 4 ноября 2015 года определил госорган, которому должно быть передано соответствующее имущество. При этом с апреля 2014 года (то есть с начала антитеррористической операции) аэропорт использовали военные, из-за чего не было возможности реконструировать объект.

Также суд критически оценил аргумент ФГИУ, что соответствующие работы могли быть проведены до апреля 2014 года, ведь в договоре о приватизации "Днеправиа" не была определена дата начала реконструкции, а потому "Галтера" имела право по собственному усмотрению определить ее в любой промежуток времени до 31 декабря 2014 года.

В итоге суд решил, что невыполнение пунктов договора о внесении инвестиций в полном объеме произошло не из-за недобросовестности ответчика, а по независящим от него причинам, "из-за проведения антитеррористической операции на востоке Украины, что сделало невозможным своевременное завершение инвестиционной программы".

Как сообщалось, в декабре 2018 года тогдашний президент Украины Петр Порошенко выразил надежду, что до конца года Верховный суд примет решение о возвращении в государственную собственность аэропорта города Днепра, который в результате приватизации компании "Днеправиа" оказался под контролем структур, связанных с Коломойским.

В конце марта 2017 года генпрокурор Юрий Луценко сообщил о решении хозяйственного суда о возвращении государству 94,57% акций компании "Днеправиа", которая управляет аэропортом Днепра и которой принадлежит его терминал. Этот пакет акций был приватизирован в 2009 году примерно за 28 млн грн. По заявлению прокуратуры, инвестор "не выполнил пункты договора и концепции послеприватизационного развития "Днеправиа" о передаче государству искусственной взлетно-посадочной полосы, радиомаячной системы и земельных участков, на которых они расположены, для создания на их базе государственного предприятия, а также не уплатил инвестиций в размере 739 млн грн".

СПРАВКА О ПРЕДПРИЯТИИ

Авиакомпания "Днеправиа" работает на рынке авиаперевозок Украины с 1996 года, базируется в Днепропетровске и владеет аэропортом "Днепропетровск". Обслуживает чартерные и групповые, внутренние и международные авиарейсы. В сентябре 2011 года Антимонопольный комитет Украины заявил, что компания "Днеправиа", будучи монополистом на некоторых направлениях, необоснованно завышает цены на билеты в 1,3-1,7 раза, и обязал перевозчика снизить тарифы.

По данным украинских СМИ, "Днеправиа" вместе с авиакомпаниями МАУ и "Роза Ветров" входит в состав неформального объединения "Приватавиахолдинг", контролируемого олигархом Игорем Коломойским. "Днеправиа" курирует региональные перевозки, поэтому ее автопарк - это небольшие самолеты. В парк входит 13 самолетов Embraer 145.

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