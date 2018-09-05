Суд отклонил жалобу о необходимости выплаты Киевом долга "Киевэнерго" - КГГА

Апелляционный суд города Киева принял решение, согласно которому коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" не должно выплачивать долг частной акционерной компании "Киевэнерго". Сумма долга перед НАК "Нафтогаз Украины" равна нескольким миллиардам гривень. Об этом в среду, 5 сентября, сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

"4 сентября на очередном заседании Апелляционный суд отклонил жалобу относительно определения КП "Киевтеплоэнерго" правопреемником газового долга ПАО "Киевэнерго" перед ПАО "НАК "Нафтогаз Украины". Таким образом, Апелляционный суд согласился с судом первой инстанции и подтвердил, что коммунальное предприятие вместе с общиной г. Киев не должно платить долг частной акционерной компании "Киевэнерго" в несколько миллиардов гривень, накопленных за годы своего хозяйствования", - говорится в сообщении.

В КГГА отметили, что в деле No 910/31608/15 суд установил, что норма закона, которой ПАО "Киевэнерго" и ПАО "НАК "Нафтогаз Украины" обосновывают требование о правопреемстве, не соответствует Конституции Украины. В связи с этим в Верховный Суд направили представление для внесения представления в Конституционный Суд Украины относительно конституционности нормы закона.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко призвал Верховную Раду найти в государственном бюджете 729 миллионов гривень для целей погашения долга компании "Киевэнерго" Рината Ахметова перед "Нафтогазом" за газ.

Ранее ообщалось, что в Кабмине определились с одним из источников для госсубвенции на погашение долгов "Киевэнерго". Частично кредит будет выдан за счет перераспределения средств, предусмотренных на реформу госуправления.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил о готовности Кабмина согласовать государственную субвенцию для погашения долга "Киевэнерго" в размере 729,56 млн грн, что позволит заключить договор о поставке газа между КП "Киевтеплоэнерго" и НАК "Нафтогаз Украины" до начала отопительного сезона.

"Нафтогаз" не подписывает договор с "Киевтеплоэнерго" в связи с отказом КГГА принимать на коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" долги, ранее сформированные "Киевэнерго" перед НАК.