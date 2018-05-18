Суд подтвердил законность национализации Одесского НПЗ

Окружной административный суд Киева отклонил иск Одесского нефтеперерабатывающего завода и ООО Энергия и газ Украина об отмене решения Кабинета Министров по их передаче в управление Фонда государственного имущества (ФГИ). Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Ранее суд установил, что комплексы Одесского НПЗ и ООО Энергия и газ Украина использовались по так называемой схеме беглого олигарха Сергея Курченко, выполняя функцию базы фиктивной перевалки нефтепродуктов, которые на самом деле реализовывались на территории Украины. Это привело к неуплате более 2 млрд грн в государственный бюджет, подчеркивает прокуратура.

Отмечается, что в связи с этим суд принял решение конфисковать все имущество предприятий в доход государства в лице Кабинета министров. А в свою очередь Кабмин передал имущество НПЗ ООО Энергия и газ Украина в управление ФГИУ.

ГПУ сообщает, что, несмотря на решение суда и вступление его в силу, указанные предприятия подали судебный иск об отмене решения правительства, "чем фактически оспорили приобретение государством права собственности". Однако суд полностью отклонил исковое требование, заявили в генпрокуратуре.

Ранее сообщалось, что Interpol объявил в розыск экс-гендиректора Одесского НПЗ.