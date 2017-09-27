Суд подтвердил законность взыскания с "Газпрома" 80 млн грн

Хозяйственный суд Киева подтвердил законность принудительного взыскания с ПАО "Газпром" 79,8 млн грн согласно начисленного Антимонопольным комитетом Украины штрафа и пени в сумме 172 млрд грн. Об этом написал на своей странице в Facebook министр юстиции Украины Павел Петренко, передает УНН.

"Буквально несколько минут назад Хозяйственный суд города Киева подтвердил законность взыскания с "Газпрома" 79,8 млн грн. Это дивиденды российского газового монополиста в АО "Газтранзит", которые были взысканы в бюджет Украины", - написал он.

Напомним, в начале июля 2017 года министр юстиции Павел Петренко сообщал, что в Государственный бюджет взыскано с ПАО "Газпром" 80,8 млн грн.

Позже Киевский апелляционный хозяйственный суд отменил это решение.

В декабре 2016 года Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск АМКУ относительно принудительного взыскания штрафа и пени с ПАО "Газпром" в сумме 172 млрд грн.