Суд поставив крапку у справі танкера Delfi і залишив судно у власності України

Господарський суд розглянув 20 липня апеляційну скаргу на рішення Господарського суду Одеської області про визнання танкера Delfi власністю Держави Україна і ухвалив рішення - закрити провадження, ініційоване компанією Mister Drake PC, що вважає передачу судна Кабміну України незаконним.

Про це повідомила кореспонденту Укрінформу представник Південно-західного апеляційного господарського суду Юлія Юзефович.

"Колегія суддів під головуванням Марини Мишкіної розглянула апеляційну скаргу адвоката Івана Білоуса, що просив скасувати рішення суду першої інстанції про визнання права власності на танкер-бункерувальник Delfi Держави України і повернути судно компанії Mister Drake PC. Однак під час слухання справи представник Кабміну України Владислав Божко звернувся до суду з клопотання про закриття апеляційного провадження, оскільки в поданому документі фігурує юридична особа з іншою назвою", - зазначили в суді.

Суд встановив, що адвокат, згідно з наданим документом, не має повноважень представляти інтереси колишнього судновласника - компанії Mister Drake PC і ухвалив рішення про закриття апеляційного провадження.

Адвокат Білоус заявив, що звернеться до суду з новою апеляцією на рішення Господарського суду Одеської області про визнання незаконною передачу танкера Delfi у власність Держави Україна. А помилка в наданому суду ордері "є технічною", оскільки скаргу було підготовлено в дуже стислі строки.

Як повідомлялось, у травні 2021 року Господарський суд Одеської області задовольнив позов Держави Україна в особі Кабміну до компанії Mister Drake PC про визнання права власності на танкер-бункерувальник "Delfi", наслідки аварії якого біля узбережжя Одеси компанія не зуміла своєчасно ліквідувати.

За словами представника уряду України, компанія-власник танкера "Delfi" не прибрала у встановлений 9-місячний термін з міського пляжу Одеси судно, що зазнало аварії 22 листопада 2019 року.

Згідно з морським правом, власник судна має самостійно усунути наслідки аварії. Через невиконання судновласником своїх зобов'язань, у липні 2020 року операція з підняття судна перейшла під управління ДП "Адміністрація морських портів України" і була успішно виконана.

Адвокат компанії-судновласника Mister Drake PC Олег Ситник озвучив позицію, що підстав для спору не вбачає, вимагав відводу судді, але його клопотання було визнано необгрунтованим.