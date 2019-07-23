Суд разрешил Ощадбанку взыскать более $ 1миллиарда с РФ за утраченные активы в Крыму

Киевский апелляционный суд удовлетворил заявление "Ощадбанка" и дал разрешение во исполнение решения Международного коммерческого арбитража о взыскании 1,1 млрд долл. с Российской Федерации в качестве компенсации за экспроприацию активов в Крыму.

Об этом говорится в определении суда в Едином реестре.

"Исследовав материалы дела, суд приходит к выводу, что заявление подлежит удовлетворению", - говорится в определении.

17 июля суд удовлетворил заявление "Ощадбанку" и дал разрешение на исполнение решения Международного коммерческого арбитража (г.Париж, Франция) от 26 ноября 2018 года о взыскании 1,1 млрд долл с Российской Федерации (в лице Минюста РФ) в качестве компенсации за экспроприацию активов "Ощадбанку" в Крыму.

При этом Киевский апелляционный суд выдал исполнительные листы о взыскании с РФ не только указанной суммы, но и в т.ч. процентов, которые начисляются с марта 2014 года (когда Россия аннексировала украинский Крым, - ред.) до периода полной выплаты Россией задолженности (по полугодовой ставке ЛИБОР в долларах США плюс 2% с ежегодной капитализацией). Читайте также: Единственным акционером, которому принадлежит 100% акций Ощадбанка, является государство

Как сообщал Укринформ, решение удовлетворить требование о компенсации убытков "Ощадбанку", причиненных вследствие аннексии Крыма со стороны Российской Федерации, вынес международный арбитраж в Гааге в своем постановлении от 26 ноября 2018 года. Слушание состоялось согласно Арбитражному регламенту Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли в 1976 году, а также в соответствии с Соглашением между Кабинетом министров Украины и Правительством Российской Федерации о поощрении и взаимной защите инвестиций. Сумма возмещения составит 1,3 миллиарда долларов США плюс проценты, которые будут начисляться с момента вынесения решения до момента фактической компенсации. Однако Москва не признала решение гаагского арбитража по иску украинского "Ощадбанку" о компенсации убытков на $1,3 млрд в связи с утраченными в Крыму инвестициями.