Суд Швейцарии разрешил украинским фирмам добиваться компенсаций за Крым

"Укрнафта" оценила свои потери в 50,3 млн долларов, а другие 11 компаний - в 47,4 млн долларов

Федеральный суд Швейцарии подтвердил право Арбитражного суда Женевы рассматривать иск 12 украинских компаний о компенсации убытков за так называемую национализацию крымских объектов.

Об этом говорится в пресс-релизе суда.

Суд отклонил апелляцию Российской Федерации, которая оспаривала компетенцию Женевского арбитража.

Украинские компании требуют возмещения убытков от Российской Федерации в Арбитражном суде Женевы в размере около 100 млн долларов. В частности, они заявляют, что при аннексии Крыма в 2014 году Российская Федерация совершила действия, которые привели к экспроприации объектов недвижимости в Крыму. В частности, Россия нарушила Договор о защите инвестиций с Украиной от 1998 года.

Федеральный суд Швейцарии отметил, что Арбитражный суд Женевы в данных условиях имеет право рассматривать иски о защите инвестиций.

Отмечается, что "Укрнафта" оценила свои потери в 50,3 млн долларов, а другие 11 компаний - в 47,4 млн долларов (без учета процентов).

Напомним, в мае 2018 года Третейский суд в Гааге постановил, что Россия должна уплатить компенсацию украинским инвесторам за аннексию Крыма на сумму в 159 млн долларов. При этом, иск против России подавали 18 украинских компаний, а также одно физическое лицо.

Однако Россия не считает себя стороной в судебном процессе, завершившемся в Гааге в пользу украинских компаний.