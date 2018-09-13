Суд Швеции возобновил взыскание долга в $2,6 миллиарда с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза"

Апелляционный суд Швеции отменил решение о временном приостановлении выполнения решения Стокгольмского арбитража, по которому "Газпром" должен заплатить "Нафтогазу" 2,6 миллиарда долларов. Таким образом, суд подтвердил, что Газпром должен заплатить Нафтогазу более 2,6 миллиарда долларов.

Об этом сообщает ТСН.uа со ссылкой на страницу Facebook коммерческого директора "Нафтогаза" Юрия Витренко.

"Апелляционный суд Швеции рассмотрел наши доводы и отменил свое решение о временном приостановлении принудительного исполнения в Швеции решение арбитража, по которому Газпром должен нам заплатить уже более 2,6 миллиарда", - написал Витренко.

Он подчеркнул, что "Газпром" должен безотлагательно выполнить решение арбитража.

Как сообщал УНИАН, в июне апелляционный суд шведского округа Свеа приостановил исполнение решения Стокгольмского арбитража по проигранному газовому делу с "Нафтогазом". В украинской компании подчеркнули, что решение является временным - в ближайшее время суду предоставят развернутые объяснения и контрагрументи. В "Нафтогазе" надеются, что, учитывая их, суд отменит решение о приостановке.

28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" доплатить "Нафтогазу" более 4,6 миллиарда долларов США за недопоставленные объемы газа для транзита, предусмотренные двусторонними соглашениями. Ранее суд подтвердил долг украинской компании за поставки газа на сумму свыше двух миллиардов долларов США. В итоге по результатам двух арбитражных споров между компаниями относительно поставки и транзита газа "Газпром" должен доплатить НАК 2,56 миллиарда долларов, а также пеню. 21 марта "Газпром" также обжаловал решение арбитража по контракту на поставку газа.