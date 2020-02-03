Суд утвердил мировое соглашение "Укрнафты" и "Укртрансгаза" на 15 млрд гривен

Суд утвердил мировое соглашение между компаниями "Укрнафта" и "Укртрансгаз" о признании права "Укрнафты" на газ стоимостью в почти 15 миллиардов гривен, сообщил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко. Об этом Витренко написал в Facebook.

"На прошлой неделе было подписано и утверждено судом мировое соглашение между "Укртрансгазом" и "Укрнафтой" о признании за "Укрнафтой" указанных выше объемов газа в хранилищах "Укртрансгаза", - сообщил Витренко.

По данным Витренко, теперь "Укрнафта" передает этот газ НАК "Нафтогаз Украины" по заключенному договору купли-продажи этого газа.

Витренко заявил, что "Нафтогаз" должен получить из госбюджета компенсацию за возложенные спецобязанности, рассчитаться за газ с "Укрнафтой" (общая сумма - почти 15 млрд грн), а также предоставить предоплату до 14,6 млрд грн за газ, который "Укрнафта" будет добывать и передавать "Нафтогазу" в будущие периоды.

Все эти средства "Укрнафта" должна направить в госбюджет в качестве погашения налогового долга и уплаты налогов, возникающие в связи с осуществлением этих операций.

"Соглашением предусмотрено, что если "Нафтогаз" не выполнит свои обязательства и до 1 апреля 2020 года не рассчитается за указанные выше объемы газа в хранилищах, которые "Укрнафта" передает "Нафтогаза", этот газ должен быть возвращен "Укрнафте", - сообщил Витренко.

Витренко заявил, что наблюдательный совет "Укрнафты" сделал невозможным нецелевое использование средств. По данным Витренко, набсовет "Укрнафты" принял решение, что деньги от реализации этого газа должны идти исключительно на уплату налогового долга и налогов, которые возникают в связи с осуществлением этих операций.

Витренко также напомнил историю создания этого спорного вопроса.

"Согласно акционерному соглашению между "Нафтогазом" и миноритарными акционерами, которых представляет Игорь Коломойский, "Нафтогаз" обязан способствовать "Укрнафте" в реализации газа по рыночным ценам. Это соглашение было подписано во времена премьерства Юлии Тимошенко. "Нафтогаз" пытался аннулировать это соглашение в международном арбитраже, но арбитражный суд не поддержал позицию "Нафтогаза", - написал он.

"Нафтогаз" и "Укрнафта" в феврале 2019 года начали процесс урегулирования споров и решения проблемы с налоговым долгом "Укрнафты".

"Стороны согласовали соглашение, по которому "Укрнафта" продает "Нафтогазу" объем газа, который по решению Верховного Суда Украины должен быть признан за "Укрнафтой", в хранилищах "Укртрансгаза" (оператор газохранилищ, который входит в группу компаний Нафтогаз)", - сообщил Витренко.

По его данным, единственным возможным вариантом определения цены по этой сделке была рыночная цена на тот момент, поскольку Закон Украины "Об акционерных обществах" определяет такие соглашения как сделки с заинтересованностью (учитывая, что "Нафтогаз" является мажоритарным акционером) и требует применения рыночных цен.

"Замечу, что это было далеко не худшим вариантом для "Нафтогаза", поскольку если бы "Укрнафта" настаивала на денежной компенсации стоимости газа, которым она была лишена возможности распоряжаться в период, определенный в решении Верховного суда Украины, то сумма была бы в 2,2 раза больше", - написал Витренко.

Соглашением также предусматривается, что источником средств для расчетов со стороны "Нафтогаза" будет компенсация, которую "Нафтогаз" должен получить из госбюджета в соответствии с законом "О рынке природного газа" за возложенные на него специальные обязанности.

В свою очередь "Укрнафта" должна использовать эти средства для погашения налогового долга.

"Но это соглашение не было реализовано. Правительство (Владимира) Гройсмана потребовало, чтобы оно было согласовано не только Наблюдательным советом "Нафтогаза" (что было сделано), а и отдельным решением Кабинета министров", - сообщил Витренко.

"Нафтогаз" предоставил Кабмину документы для согласования, но соответствующее решение даже не рассматривалось, добавил он.

По словам Витренко, лишь недавно правительство Алексея Гончарука сняло эти ограничения со стороны Кабмина.