Суд вернул в госсобственность Одесский портовый элеватор

Хозяйственный суд Одесской области вернул в госсобственность Одесский портовый элеватор стоимостью более 260 млн гривень.

Согласно постановлению суда, изменение правового режима государственного имущества, может быть осуществлено лишь в процессе приватизации, проведенной в соответствии с положениями законодательства по соответствующему решению собственника имущества, в данном случае Кабмина.

"Сейчас решение собственника о приватизации имущества государственной формы собственности и решение собственника о реорганизации предприятия государственной формы собственности путем преобразования в частное акционерное общество, 100% акций которого принадлежит государству, не является одним и тем же актом, а поэтому в результате процесса преобразования предприятия не может происходить изменение правового режима государственного имущества", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что правительство утвердило перечень предприятий большой приватизации на 2018 год, в который вошли 26 предприятий, в том числе пять облэнерго, "Центрэнерго", Одесский припортовый завод, "Турбоатом", Запорожский титано-магниевый комбинат (ЗТМК), Объединенная горно-химическая компания (ОГХК) и "Сумыхимпром". Из 26 объектов 18 уже находятся в управлении Фонда госимущества.