Суд во второй раз арестовал 93% акций "Укртелекома"

Хозяйственный суд Киева 2 июня повторно арестовал 92,8% акций телекоммуникационной компании "Укртелеком" по иску Государственного экспортно-импортного банка ("Укрэксимбанк"), который пытается взыскать 2,8 млрд гривен.

Об этом свидетельствуют материалы суда, сообщает Новое время.

В апреле 2013 года "Укрэксимбанк" купил облигации компании ЕСУ номиналом 2,24 млрд гривен. В середине марта 2017 ЕСУ должна была погасить облигации, однако этого не сделала. Размещение облигаций в 2011 году способствовало ЕСУ в приватизации 92,8% акций "Укртелекома".

5 мая Хозсуд Киева открыл производство по иску "Укрэксимбанка" к компании ЕСУ о взыскании долга 2,8 млрд гривен, который состоит из задолженности по номинальной стоимости облигаций в размере 2,24 млрд гривен, просроченной задолженности по процентному доходу в 354 тыс. гривен, а также 119,2 тыс. гривен пени, 92,4 тыс. гривен потерь от инфляции и 24,9 тыс. гривен (3% годовых).

В качестве обеспечения иска истец требует наложения ареста на 17 376 189 488 штук простых именных акций Укртелекома, права на которые учитываются на счете в ценных бумагах ЕСУ, открытом в депозитарном учреждении - "Укрэксимбанке".

В материалах дела также имеется квартальная финотчетность ЕСУ, согласно которой компания не получает никаких доходов от реализации продукции (товаров, работ, услуг), при этом имеет долгосрочную ссуду от нерезидента в размере 2,9 млрд гривен, текущую кредиторскую задолженность по долгосрочным обязательствам в 7,1 млрд гривен.

Имеющиеся у ЕСУ по делу денежные средства по состоянию на 1 апреля 2017 составляли 114 тыс. гривен.

Таким образом, есть подтверждения доводов "Укрэксимбанка" о том, что финансовое состояние ЕСУ не позволит полностью выполнить решение по данному делу в случае удовлетворения иска.

2 июня суд пришел к выводу о необходимости ареста акций 92,8% Укртелекома.

Напомним, что в апреле Печерский районный суд Киева арестовал акции компаний "Укртелеком" и "ТриМоб" по иску Генеральной прокуратуры.

В мае суд разрешил Генеральной прокуратуре начать заочное расследование против бывшего Президента Виктора Януковича по делу о растрате 220 млн гривен при создании выделенной телекоммуникационной сети специального назначения телекоммуникационной компании "Укртелеком".

ООО ЕСУ владеет 92,79% акций "Укртелекома". В 2013 году компанию приобрел холдинг СКМ украинского бизнесмена Рината Ахметова.