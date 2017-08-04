Суд взял под домашний арест сына экс-руководителя "Энергоатома"

Соломенский районный суд Киева избрал для сына бывшего и.о. генерального директора ГП "НАЭК "Энергоатом" Артема Кима круглосуточный домашний арест и обязал носить электронное средство контроля. Об этом сообщили УНН в САП.

"Круглосуточный домашний арест и ношение электронного средства контроля", - сообщили в прокуратуре.

Также, по информации САП, суд возложил на подозреваемого определенные обязанности, а именно - сдать все паспорта, воздержаться от общения с другими участниками производства, прибывать по первому вызову к следователю, прокурору, в суд, не покидать постоянного места жительства и тому подобное.

Напомним, в среду сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины со Специализированной антикоррупционной прокуратурой задержали человека, подозреваемого в хищении средств ГП "НАЭК "Энергоатом" в сумме 27 млн грн. Как стало известно УНН из собственных источников, этим человеком является сын бывшего и.о. генерального директора "Энергоатома" и экс-гендиректора "Южно-Украинская АЭС" Артем Ким.

По информации НАБУ, задержанный, используя родственные связи с бывшим генеральным директором "Южно-Украинской АЭС" (входит в состав ГП "НАЭК "Энергоатом"), в течение 2012-2014 годов способствовал победе двух коммерческих структур в торгах по закупке электрощитового оборудования, которые проводила атомная электростанция. Оборудование поставлено по завышенным ценам, в результате чего интересам государства нанесен ущерб в размере 27 млн грн.

Кроме задержанного 2 августа, добавили в НАБУ, в этом производстве 13 лицам уже сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191 и ч.2 ст.205 УК Украины.