Суд взял под стражу первого замглавы Госгеонедр Украины, которого задержали на взятке в $3 тыс

Шевченковский районный суд Киева взял под стражу первого заместителя председателя Государственной службы геологии и недр Украины Николая Фощия. Об этом 5 августа в Facebook сообщает пресс-служба суда.

В суде отмечают, что Фощий арестован с возможностью внесения залога в размере 106 тыс. грн.

"По результатам рассмотрения ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Фощия следственным судьей Шевченковского районного суда города Киева указанное ходатайство удовлетворено частично. К подозреваемому применена мера пресечения в виде содержания под стражей с определением залога в размере 60 прожиточных минимумов доходов граждан", - говорится в сообщении.

Фощия задержали 3 сентября на взятке в размере $3 тыс.

4 сентября о задержании написал в Facebook генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.