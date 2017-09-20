Судебные исполнители будут массово делат украинцев невыездными

Для должников-физических лиц запрет на выезд за границу является одним из эффективных рычагов влияния, сообщил UBR.ua бывший госисполнитель, а сейчас частный исполнитель Павел Говоров.

Как показала практика его работы в государственной исполнительной службе, после всех поданных ходатайств о запрете на выезд за границу, которые были удовлетворены судом, должниками тотчас выполняются почти все.

"В случаях, где представление на запрет выезда поддержано судами, идет 100% погашение долгов. Хотя есть единичные случаи, что долги неподъемные и человек рад бы погасить, но не может. Там, где могут - платят все. За границу хотят ездить", - отметил Говоров.

Для получения запретительного постановления суда, частный исполнитель должен подать мотивированное представление по запрету и доказать, что должник уклоняется от выполнения решения суда. Среди необходимых документов - доказательства отсутствия работы у должника, ответ по запросу в пограничную службу о фактах выезда должника за границу, справка из паспортного стола о наличии загранпаспорта, документы, подтверждающие то, что должник уведомлен об открытии исполнительного производства, и документы, доказывающие факт уклонения от выполнения требований государственных исполнителей и решений суда.

Хотя, как признает Павел Говоров, суд не всегда дает разрешение на запрет по выезду.

"Факт направления в суд представления на запрет выезда, не означает что он будет удовлетворен. Как показывает практика, суд не всегда принимает решение в пользу исполнителя. Приблизительно удовлетворяется 20-30% из 100 поданных документов. Все зависит от судьи. Одному достаточно факта наличия долга и подтверждения отказа должника выполнять решение суда, а к другому ходишь по 10 раз, а ему все время что-то не нравится", - отметил Говоров.

И добавил, что из-за решений судов и неэффективных действий государственных исполнителей метод наложения запрета на выезд за границу был не очень распространен.

Также он заверил, что служба частных исполнителей будет чаще и быстрее прибегать к такому инструменту.

"В течении месяца с момента открытия исполнительного производства будем проверять по базам данных юридический факт наличия/отсутствия имущества, подтверждать его физическое наличие по месту жительства, общаться с должником. Месяца достаточно, чтобы должник расплатился или выявил намерения погасить долг/или отказал в погашении. Через месяц будем применять меры", - уточнил частный исполнитель.

Подобный инструмент мало применим к должникам юридическим-лицам, так как запрет можно наложить только на директора предприятия.

"Но он человек наемный и не всегда удается таким запретом директору добиться от предприятия погасить долги. Тем более, что директора, как наемного работника, собственники всегда могут заменить", - объяснил Павел Говоров.

Запретительная практика будет более эффективна, если ее построить по упрощенной процедуре. В качестве примера исполнитель привел систему соседнего государства (РФ), где представители исполнительных служб, (там они называются "приставы"), расположены в аэропортах и на вокзалах, проверяя при продаже билетов информацию о наличии у пассажира долгов.

"Сверяют базу данных, и, если находят должника, билет им не продается. Даже если найдут неоплаченный штраф. У них даже решение суда не надо. При таких ограничениях можно добиться и почти 100% погашения. Хотя, конечно, здесь двоякий вопрос - такое ограничение является ограничением конституционного права", - убежден Говоров.