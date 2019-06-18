Судовий процес у Лондоні щодо "кредиту Януковича" ще далекий від завершення - НБУ

Судовий процес у Лондоні між Росією та Україною щодо так званого "кредиту Януковича" ще далекий від завершення. Про це заявив журналістам заступник голови НБУ Дмитро Сологуб, відповідаючи на питання про вплив на фінансовий ринок України, якщо рішення суду Лондона у цій справі буде не на користь нашої країни на майбутньому засіданні в грудні, передає УНН.

Так, Сологуб зазначив, що Національний банк не є стороною процесу, але в принципі ніколи не закладав цей борг у свої макроекономічні сценарії.

"Ми живемо у світі, де багато ризиків, але в базовий сценарій ми навряд чи такі речі можемо закладати. Швидше за все, ця ситуація ще дуже далека від завершення", - сказав він.

Нагадаємо, 14 вересня 2018 року Апеляційний суд Англії задовольнив скаргу України в суперечці з Росією щодо єврооблігацій на 3 мільярди доларів, які називають "боргом Януковича".