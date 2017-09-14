Süddeutsche Zeitung: Берлин борется с ЕС за "Северный поток-2"

В Брюсселе полным ходом идет самая настоящая борьба за газопровод "Северный поток-2", пишет Даниэль Бресслер на страницах немецкой газеты Sueddeutsche Zeitung. Полемика разворачивается "вокруг запутанного правового вопроса с самыми серьезными политическими последствиями".

Так, Еврокомиссия, как отмечает журналист, "утверждает, что именно она должна вести переговоры по газопроводу. Правительство Германии, в свою очередь, полагает, что при строительстве "Северного потока-2" приоритет должен быть отдан немецкому праву, как это было при строительстве первой нитки "Северного потока". От исхода спора зависит многое - в том числе, будет ли вообще построен новый газопровод, который, по мнению Еврокомиссии, "является помехой для создания европейского энергетического союза".

В частности, у Еврокомиссии имеются существенные сомнения относительно газопровода, что становится понятно из секретного документа по так называемому "мандату на переговоры", который организация хочет получить от стран-участниц ЕС. Такой мандат, как говорится далее, предоставил бы "Еврокомиссии полномочия вести переговоры об условиях, на которых бы в дальнейшем эксплуатировался "Северный поток-2".

В проекте документа, находящемся в распоряжении Sueddeutsche Zeitung, Еврокомиссия "указывает на последствия строительства газопровода для всего европейского газового рынка". В частности, суммарная мощность обоих "Северных потоков" составит 110 млрд кубометров газа ежегодно, что превысит 80% экспорта российского газа в ЕС. В результате "существенно сократится транзит газа через уже существующие газопроводы на территории Украины, Словакии, Белоруссии и Польши".

Но ущерб, с точки зрения Еврокомиссии, будет нанесен не только восточноевропейским странам, но и самому Евросоюзу в связи с тем, что "это приведет к укреплению доминирующего положения России, которая в настоящее время благодаря доли на рынке в 42% является крупнейшим поставщиком газа в ЕС".