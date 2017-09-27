Süddeutsche Zeitung: Почему нефть снова дорожает

Не успели "провозгласить фазу дешевой нефти, как она, похоже, закончилась: во вторник цена на "Брент" выросла до 59,31 доллара за баррель", пишет экономический обозреватель немецкой газеты Sueddeutsche Zeitung Янис Беенен, напоминая, что так дорого нефть не стоила более двух лет. Исторический минимум цены за баррель составил менее 30 долларов и пришелся на начало 2016 года.

Сейчас подорожание связано, прежде всего, с референдумом о независимости курдов на севере Ирака, состоявшимся в понедельник, говорится в статье. Цена на нефть достигла промежуточного рекорда уже во вторник утром, когда была подсчитана часть голосов. Сейчас же сторонники курдского государства набирают 90% голосов.

Для президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана "уже сам факт проведения референдума - бельмо на глазу", продолжает корреспондент. Он выступает категорически против курдского государства и даже грозит военной интервенцией. Это не могло не отразиться на рынках, испугавшихся блокады экспорта курдской нефти: ежедневно с севера Ирака в остальные страны через турецкие нефтепроводы уходят сотни тысяч баррелей нефти. Экспорт нефти является важнейшим источником дохода для регионального правительства, и турецкий президент использует это в качестве средства давления, пишет Беенен.

"Если Турция реализует свои угрозы, последствий для снабжения Европы нефтью избежать не удастся - в результате этого шага будет перерезан канал импорта, пусть и не самый важный", - говорится в статье. К примеру, 5% свой суммарной потребности в нефти Германия покрывает импортом из Турции (главным поставщиком остается Россия).

Между тем конфликт вокруг независимости курдов - лишь один из нескольких факторов, которые влияют на рост нефтяных цен. Еще один фактор - высокий спрос, который компенсирует длительное перенасыщение рынка. Кроме того, слабый доллар делает более выгодной осуществляемую в долларах торговлю нефтью для стран, не входящих в зону доллара. Все это способствует спросу и повышает цену, поясняет автор статьи.

Янис Беенен