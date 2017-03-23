Сумма госдолга Украины составила почти 2 трлн грн

В четверг, 23 марта, сумма государственного и гарантированного государством долга Украины в гривневом эквиваленте выросла до 1,931 триллиона гривен. Данная информация размещена на сайте Министерства финансов Украины.

Только за январь 2017 года государственный и гарантированный государством долг Украины вырос в долларовом эквиваленте на 0,3% - до 71,21 миллиардов долларов США.

В гривневом эквиваленте сумма долга увеличилась на 0,05% - до 1,931 триллиона гривен.

Согласно информации Минфина, основной причиной роста госдолга в январе стали финансирование государственного бюджета за счет госзаимствований, а также докапитализация государственных "Ощадбанка" и "Укрэксимбанка" по соответствующим решениям правительства.

В министерстве отметили, что по состоянию на конец января внешний долг составил 45,77 миллиардов долларов или 1,241 триллиона гривен, что составляет 64,3% общей суммы государственного и гарантированного государством долга, внутренний - 25,43 млрд долл., или 689,69 млрд грн, что составляет 35,7%.

Для сравнения, общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины на конец декабря 2016 года составила 70,97 млрд долл., что на 8,3%, или на 5,47 млрд долл., больше показателя на начало года.

В гривневом эквиваленте сумма долга на конец декабря составила 1,930 трлн грн, что на 22,7%, или на 357,58 млрд грн, больше показателя на начало года.

Как сообщал MIGnews.com.ua, экономист Александр Охрименко заявил, что Украина не нуждается в очередном транше Международного валютного фонда.