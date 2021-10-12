Світова економіка уповільнить зростання через Delta-штам коронавірусу - МВФ

У МВФ очікують, що динаміка відновлення світової економіки уповільниться цього року через стрімке поширення штаму коронавірусу "Дельта", що призвело до незначного погіршення прогнозу глобального ВВП у 2021 році.

Про це заявила під час презентації у вівторок останнього огляду МВФ "Перспективи світової економіки" головний економіст Фонду Гіта Гопінат, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Відновлення глобальної економіки триває, однак його динаміка послабилася через пандемію", - зауважила Гопінат.

Вірулентний варіант коронавірусу "Дельта" вніс негативні "корективи", посиливши небезпеку для здоров'я та життя людей, що стримує повне повернення до нормального життя. Нові хвилі захворювання призвели до більш тривалих, ніж очікувалося, збоїв у критично важливих ланках постачання. Це, своєю чергою, посприяло зростанню рівня інфляції в багатьох країнах.

Нагадаємо, у першому кварталі 2021 року рівень безробіття досяг найвищого показника з початку 2017 року. Серед працездатного населення віком 15-70 років він склав 10,5%.

Також раніше Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія використовує корупцію, намагаючись підірвати зсередини суверенітет України. За його словами, корупція потенційно роз'їдає демократію країни, а олігархи просувають власні інтереси, а не інтереси народу.

Прямий канал

https://prm.ua