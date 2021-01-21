Світовий банк надасть Україні близько 2,5 мільярда гривень на закупівлю вакцин

Світовий банк надасть Україні допомогу обсягом близько 2,5 млрд грн на закупівлю вакцини проти коронавірусу. Про це розповіла заступник міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Відповідні перемовини проводяться між радою виконавчих директорів Всесвітнього банку та урядом України з грудня 2020 року. У межах підготовки проєкту буде врахована впроваджена стратегія проведення вакцинації", - зазначила Шаталова.

Тим часом Міністерство охорони здоров'я планує найближчим часом укласти договір із ще одним постачальником вакцин від covid-19, повідомив міністр Максим Степанов.Вакцинація від covid-19 в Україні почнеться в середині лютого.

Згідно з програмою COVAX, Україна має отримати 8-16 мільйонів доз вакцини від covid-19. Крім того, 30 грудня Офіс президента повідомив, що Україна отримає 1,9 мільйона доз вакцини проти covid-19 від китайського виробника вакцин Sinovac Biotech.

Минфин

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