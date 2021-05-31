Світовий банк виділив Україні $100 млн позики для підтримки експортоорієнтованого малого і середнього бізнесу

Рада виконавчих директорів Світового банку (СБ) затвердила надання Україні додаткових $100 млн у межах проєкту "Доступ до довгострокового фінансування" для боротьби з наслідками COVID-19. Кошти буде спрямовано на підтримку малих і середніх підприємств (МСП), орієнтованих на експорт, ідеться у пресрелізі СБ 28 травня.

У повідомленні зауважено, що позичальником і виконавцем проєкту СБ є державний "Укрексімбанк". Проєкт зосереджено на наданні субкредитів із тривалішим строком погашення, ніж ті, що зараз пропонують на ринку, зауважили у СБ.

"Ці нові позики від "Укрексімбанку" створять робочі місця, будуть стимулювати конкурентоспроможність, допоможуть українським компаніям знаходити нових клієнтів за кордоном, збільшувати доходи і сприяти зменшенню рівня бідності в міру виходу України з пандемії", - підкреслив регіональний директор СБ щодо справ країн Східної Європи Аруп Банерджі.

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Світовий банк є одним із найбільших позичальників у світі, другим після Міжнародного валютного фонду.

Від моменту приєднання України до СБ 1992 року загальний обсяг зобов'язань банку перед країною перевищив $13 млрд у межах приблизно 70 проєктів і програм. Поточний портфель інвестиційних проєктів СБ в Україні становить майже $3,3 млрд, у його межах реалізують 11 інвестиційних проєктів та одну "Програму заради результатів".

Проєкт "Доступ до довгострокового фінансування" на загальну суму $150 млн діє в Україні з літа 2018 року. У його межах позики отримало понад 50 МСП, більшість із них працює в сільському господарстві й харчовій промисловості. Крім того, кредити в межах проєкту було надано виробникам гірського устатковання і холодильних установок, стоматологічного та електричного обладнання, пластикової упаковки, деревообробки, ткацтва килимів.