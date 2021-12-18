Світовий банк виділив Україні €300 мільйонів на відновлення економіки

18 декабря 2021, 20:06
 Экономика

Світовий банк схвалив виділення Україні другої позики на розробку політики відновлення економіки розміром €300 мільйонів.

Відповідне рішення Рада виконавчих директорів банку ухвалила в ніч проти суботи, 18 грудня.

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