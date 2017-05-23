SWIFT запустила новую систему отслеживания платежей в режиме реального времени

Межбанковская система платежей Swift объявила о запуске нового трекера, который позволяет отслеживать международные платежи в режиме реального времени, передает Payspace.

Трекер является частью проекта Swift gpi - нового инновационного платежного сервиса, запущенного в январе 2017 года. Им уже пользуется более 20 банков, осуществляющих трансграничные транзакции. Вскоре к Swift gpi присоединится еще 50 финучреждений.

Swift gpi позволяет компаниям, занимающимся международной торговлей, получать своевременную оплату за услуги или доставку товаров, что ускоряет процесс сбыта продукции.

Инновационный gpi-трекер предоставляет полный обзор платежей в режиме реального времени и присылает уведомления, когда деньги доходят до счета получателя. Он также обеспечивает более точную сверку платежей и счетов- фактур, и минимизирует риски, связанные с обработкой транзакции. Трекер имеет открытый API, что делает его совместимым с банковскими системами во всем мире.

"Это только начало для Swift gpi. Мы продолжаем изучать новые технологии, такие как блокчейн, и планируем в дальнейшем предоставлять дополнительные платежные услуги, которые еще больше преобразуют международный платежный ландшафт, и тем самым ускорят глобальную торговлю" Вим Раймакерс, программный менеджер Swift gpi.

Ранее сообщалось о том, что Swift запускает информационную службу по кибербезопасности. Инициатива стала необходимостью на фоне участившихся кибератак на банки, которые являются участниками сети Swift.

Український Бізнес Ресурс

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