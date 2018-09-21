Сын Пашинского в "Спецтехноэкспорте" заработал на элитное авто, а декларацию заполняет с ошибками

В 2016 году Антон Пашинский заявил, что пошел работать на госпредприятие на невысокую зарплату.

Сын скандального председателя парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Сергея Пашинскогодиректор департамента контрактов государственного предприятия "Спецтехноэкспорт" Антон Пашинский начиная с 2016 года задекларировал почти 1,5 миллиона гривен доходов. В то же время Антон Пашинский в декларациях указывает свою фамилию с орфографической ошибкой в украинском языке. В части документов не употребляется мягкий знак в суффиксе "-ск" - "Пашинский".

Согласно информации на официальном веб-портале электронных деклараций, в августе этого года Антон Пашинский подал изменения к декларации, в которых указал, что получил месячную зарплату в сумме 104 тысячи 680 гривень. Прошлого года сын депутата получил годовую зарплату в размере 802 тысячи 109 гривень, а в 2016 году Антон Пашинский заработал 472 тысячи 411 гривень. Дополнительно декларант получил более 48 тысяч гривен от медицинского страхования в государственной компании.

Как отмечает "Радио свобода", высокая заработная плата позволила Пашинскому- младшему приобрести собственное элитное авто. В прошлом году он задекларировал Toyota Land Cruiser Prado 150 за один миллион гривень.

О том, что 24-летний Антон Пашинский в феврале 2016 возглавил один из департаментов предприятия "Спецтехноэкспорт" три года назад заявило издание Forbes. Тогда депутат от "Народного фронта" Сергей Пашинский назвал сообщения о руководящей должности сына "ФСБшною провокацией".

"Сознательно поменяв хорошо оплачиваемую работу на работу на государственном предприятии, я помогаю стране, делая то, что умею делать хорошо: ищу компании, которые могут поставлять в Украину настоящие (не охотничьи) ночные прицелы и тепловизоры, производителей стрелкового оружия", - так в свою очередь объяснил Антон Пашинский свой переход к государственной компании в Facebook.

Напомним, что весной издание "Новое время" обнародовало расследование о злоупотреблениях в "Укроборонпроме", к которым, по данным его авторов, причастны глава комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский и заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский. В частности, в материале упоминалось, что Украина посредством сложных схем закупает старые БМП в Чехии, которые стоят около 25 тыс. евро, которые в нашей стране после сбора с модернизацией в Житомире обходятся в более 150 тыс. долларов за машину.

После публикации в редакцию поступило требование опровержения и угрозы судебных исков от нескольких юрлиц, которые являются фигурантами статьи. "Укроборонпром", в свою очередь, заявил о неправдивости изложенных в материале "Нового времени" фактов.

Редакция журнала "Новое время" передала в НАБУ материалы журналистского расследования о злоупотреблениях в "Укроборонопроме".

Вопрос коррупции в государственном концерне "Укроборонпром" неоднократно был темой расследований "Зеркала недели. Украина".

По материалам: Радіо Свобода