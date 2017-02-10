Сытник: НАБУ расследует коррупционные дела почти на 83 миллиардов гривен

Детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры осуществляют расследование по 264 уголовным производствам, совокупный размер предмета преступления в которых составляет 82,9 млрд грн.

Об этом сообщил директор НАБУ Артем Сытник 10 февраля во время презентации Отчета о результатах работы Бюро за последние полгода.

По его словам, указанная сумма превышает предельный объем дефицита Государственного бюджета Украины на 2017 год.

По словам директора НАБУ, в процессе досудебных расследований Бюро арестованы денежные средства в сумме 601,940 млн грн, 80,16 млн долл. США, 7,41 млн евро, 3170 фунтов стерлингов, а также ряд движимого и недвижимого имущества лиц, причастного к коррупционным преступлениям.

"Причиной того, что эти средства до сих пор не возвращены на счета государства, является отсутствие судебных приговоров", - отметил Сытник.

Как сообщил директор Бюро по состоянию на конец января НАБУ завершило досудебное расследование по 50 производствах.

Только по 15 из них есть решение суда, 23 находятся на стадии судебного разбирательства, а в 12 - рассмотрение еще не началось.

"При такой крайне неэффективной работе судов на приговоры по резонансным делам придется ждать годами. Поэтому мы подчеркиваем необходимость создания Антикоррупционного суда", - заявил Сытник.

Сытник сообщил, что важным направлением работы НАБУ является борьба с коррупцией на госпредприятиях. 23% участников в процессах, которые сейчас расследуют детективы Бюро - это руководители государственных или коммунальных предприятий с долей государственной собственности более 50%.

В результате деятельности НАБУ удалось предотвратить хищение 583 млн грн, на счета государственных предприятий возвращено 116 млн грн.