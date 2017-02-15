Сытник назвал "Укрзализныцю" "широким полем" для расследований НАБУ

Государственное предприятие "Укрзализныця" является "широким полем" для расследований Национального антикоррупционного бюро Украины. Об этом заявил глава НАБУ Артем Сытник, сообщает пресс-служба НАБУ в Тwitter.

"Укрзализныця - это широкое поле для расследований НАБУ. У нас целый отдел этим занимается", - отметил глава бюро.

#Укрзалізниця - це широке поле для розслідувань #НАБУ. У нас окремий відділ цим займається - Артем #Ситник. - NAB Ukraine (@nab_ukr) February 15, 2017

Напомним, ранее департамент информации и коммуникации с общественностью секретариата Кабинета министров Украины сообщил, что состав наблюдательного совета ПАО "Укрзализныця" будет изменен.

Отмечалось, что теперь в состав наблюдательного совета на конкурсных основаниях будут выбраны и включены независимые директора.