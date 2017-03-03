Сытник рассказал, почему действия Насирова противоречат закону

Предоставление отсрочки оплаты налогов предприятиям народного депутата Украины Александра Онищенко со стороны главы Государственной фискальной службы Романа Насирова противоречит закону.

Об этом заявил директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник в ходе пресс-конференции, передает УНИАН.

Сытник подчеркнул, что отсрочка уплаты налогов являлась незаконной в связи с тем, что компании Онищенко вообще не платили налоги.

"Что касается убытков, сама по себе отсрочка, такой механизм существует. Но такой механизм законный при наличии определенных оснований. А в данном случае отсрочка применялась незаконно, поскольку предприятия вообще не платили. А решение об отсрочке принималось при условии, что будет уплачена часть платежей. Платежи не уплачивались и повторно принималось решение об отсрочке. А в некоторых случаях ходатайство субъекта хозяйствования об отсрочке еще не поступало, а решение об отсрочке уже принималось", - рассказал глава НАБУ.

Как сообщал Mignews.com.ua ранее, ародный депутат Украины Александр Онищенко, находящийся в розыске за пределами Украины заявил, что детективы Национального антикоррупционного бюро не смогут доказать его связь с задержанным главой Государственной фискальной службы Романом Насировым.