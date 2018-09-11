Сытнику каждую неделю докладывают о покупках детективов НАБУ

Директору Национального антикоррупционного бюро Артему Сытнику управление внутреннего контроля каждую пятницу докладывает о крупных покупках детективов. Как заявил Сытник, управление внутреннего контроля НАБУ занимается проверкой сотрудников, чтобы предотвратить коррупционные риски в бюро - оно имеет доступ к базам данных и ведет постоянный мониторинг жизни сотрудника НАБУ.

"Управление внутреннего контроля каждую пятницу мне докладывает полностью по приобретению всего имущества, которое детективы или другие сотрудники бюро приобрели. Исследуются источники приобретения, чтобы не вышло так, что детектив не может объяснить, откуда взялось имущество или средства на его приобретение", - рассказал Сытник во время онлайн-пресс-конференции.

По его словам, таким образом "не появится так просто бабушка или кто-то еще", на кого можно будет списать активы.

Также постоянно проводятся проверки на доброчестность, график которых знает только Сытник. Негативный результат такой проверки не дает оснований для увольнения, но но дает основания "для дополнительного внимания" к такому сотруднику.

Как сообщалось, Генпрокуратура зарегистрировала уголовное производство в отношении директора НАБУ Артема Сытника в связи с вероятным разглашением данных следствия на основании опубликованной в интернете аудиозаписи, где человек с голосом, похожим на Сытника, рассказывает журналистам детали расследования незаконного обогащения экс-прокурора сил АТО Константина Кулика.

15 ноября член парламентской фракции "Народного фронта" Антон Геращенко продемонстрировал эту запись членам антикоррупционного комитета Верховной Рады и призвал ГПУ открыть уголовное дело. Незадолго до этого детективы НАБУ в рамках "дела о рюкзаках" задержали Александра Авакова - сына главы МВД Арсена Авакова, советником которого был Геращенко.