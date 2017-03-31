Табачную компанию "Тедис" подозревают в неуплате налогов и финансировании терроризма

Правоохранители разоблачили преступную схему уклонения от уплаты налогов и незаконного вывода миллиардов гривен за границу, в том числе для финансирования терроризма, компанией "Тедис-Украина" (бывшая "Мегаполис- Украина"), которая является дистрибьютором четырех крупнейших производителей сигарет в Украине.

Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко в Фейсбуке.

Установлено, что с 2012 года действительным владельцем монопольного дистрибьютора табачных изделий "Тедис Украина" является гражданин РФ Игорь Кесаев, по которому решением СНБО были применены санкции в виде запрета вывода средств из Украины за границу.

"Под влиянием Кесаева на ключевые должности в ООО "Тедис" были назначены лица, которые все свои решения согласовывают с членом совета директоров российского ЗАО "Завод имени Дегтярева" - одного из поставщиков оружия террористическим организациями "ДНР" - "ЛНР", - отметил Луценко.

По его словам, несмотря на запрет СНБО и Нацбанка, через счета фирм - транзитеров за 2015-17 годы было выведено 2,5 млрд гривен.

"Для сохранения своего монопольного положения фирма также получала содействие со стороны отдельных государственных органов. Сейчас 1000 сотрудников правоохранительных органов проводят обыски и другие неотложные следственные действия", - добавил генпрокурор.

Напомним, "Тедис Украина" контролирует весь рынок дистрибуции табачных изделий. Его услугами пользуются все четверо крупнейших производителей: "Филип Моррис Украина", "JTI Украина","Империал Тобако Юкрейн" и "BAT Украина", которые занимают 98% рынка сигарет. В 2014 и 2015 годах 100% произведенных в Украине сигарет были реализованы "Тедису" (тогда еще "Мегаполису").

За счет этого "Тедис Украина"входит в топ-20 крупнейших украинских компаний.

В прошлом году АМКУ оштрафовал "Тедис Украина" на 431 млн гривен за злоупотребление монопольным положением.