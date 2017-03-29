Таиланд отказался от украинских бронетранспортеров и танков - СМИ

Армия Таиланда подписала контракт с китайской компанией на поставку борнетехники, аналогичной украинским образцам

Власти Таиланда передумали покупать украинские БТР. Во время прошедшей в Лангкави (Малайзия) оборонной выставки LIMA-2017, армия Таиланда подписала контракт с китайским внешнеторговым объединением Norinco на приобретение 34 новых китайских бронетранспортеров ZBL09 с колесной формулой 8х8, оснащенных башнями с 30-мм пушками. Это - полные аналоги украинских БТР-3Е, ранее поставляемых в Таиланд, сообщает AUTO-Сonsulting.

Стоимость закупаемых БТР составляет $1,69 млн за единицу. Таким образом, общая стоимость закупки БТР составляет $57,63 млн. Кроме того, с китайской стороной заключено соглашение стоимостью около $11,4 млн на модернизацию бронетанкоремонтного предприятия таиландской армии для организации на нем ремонта бронетехники китайского производства - танков типа 85 и закупаемых танков VT4 и БТР ZBL09. Китайский танк VT4 Таиланд также решил закупать вместо украинского танка Оплот.

По информации издания, украинские БТР-3Е1 производства Киевского бронетанкового завода поставлялись в Таиланд по контрактам 2007 и 2011 гг. Однако эти поставки с самого начала сопровождали различные скандалы. В конечном итоге, тайские вооруженные силы решили переориентировать основные закупки бронетехники у китайских поставщиков.

Отметим, что китайский БТР ZBL09 малоизвестен на мировой арене. До этого, подобные БТР поставлялись на экспорт только один раз - в Венесуэлу в количестве 40 шт.

Аналогичную неудачу в Таиланде потерпела и Россия, которая пыталась сорвать украинские поставки в свою пользу, а в итоге контракт ушел в Китай. Россияне планировали поставлять в Таиланд свой танк Т-90 и БТР-82А.