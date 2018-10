Так жить нельзя

ТОП-10 красных карточек для экономики Украины.

Украинская экономика обязана ориентироваться не на эксплуатацию богатых природных ресурсов и дешевую рабочую силу, а на конвергенцию американской и европейской экономических моделей.

Последнее предполагает, с одной стороны, "штатовские" высокую предпринимательскую активность, жесткую конкуренцию и ориентацию на нововведения, инновации (с максимальной концентрацией и максимизацией прибавочной стоимости), а с другой - проевропейские: незначительные различия в уровне заработной платы глав фирм и служащих, сокращение имущественного неравенства через распределение национального дохода, активное вмешательство государства в процесс ценообразования, высокую регулирующую роль государства и его вмешательство в процесс накопления капитала.

Во второй сотне

Издание Business Insider составило рейтинг 29 самых богатых стран мира на основе опубликованных данных МВФ. Самой богатой страной мира назван Катар, c ВВП на душу населения в текущих ценах в размере 128,7 тыс. долл. США. В ТОП-5 рейтинга самых богатых стран также попали Специальный административный район Макао - 122,49 тыс. долл., Люксембург - 110,87 тыс., Сингапур - 98,07 тыс., Ирландия - 79,92 тыс. долл. США заняли 12-е место с 62,15 тыс. долл. ВВП на душу населения.

По состоянию на 2018 год валовой внутренний продукт Украины на душу населения составляет 2,82 тыс. долл., развивающихся стран - 5,49 тыс., средний по миру - 11,73 тыс., развитых стран - 48,97 тыс. долл.. По версии МВФ, в 2017 году в общемировом списке наша страна находилась на 128-м месте - между Гондурасом и Лаосом.

Более точным показателем ВВП на душу населения считается показатель, рассчитанный по паритету покупательной способности. ВВП на душу населения по паритету покупательной способности учитывает разницу курса валют и цен.

По состоянию на 2018 год, ВВП Украины на душу населения по паритету покупательной способности составляет 9,21 тыс. долл., развивающихся стран - 12,51 тыс., развитых стран - 51,42 тыс. долл.

По версии МВФ, в 2017 году в общемировом списке Украина по паритету покупательной способности находилась на 114-м месте - между Бутаном и Марокко.

Оба списка, конечно, весьма условны, поскольку, скорее всего, не в полной мере отображают реальную картину и составлены без учета теневого сектора, "серых" и "черных" долларов.

Также не учтено точное количество населения, реально проживающего в стране на данный момент. Кроме того, при анализе уровня бедности также необходимо учитывать и перераспределение национального дохода.

От 17 до 410 долл. и обратно...

Из-за скачка доллара и обесценивания гривны наша страна и оказалась в "лидерах" рейтинга самых дешевых для жизни, что означает низкий уровень доходов населения.

Украина заняла третье место в списке самых дешевых стран мира и первое место в нем среди европейских стран, об этом говорится в исследовании The Cost of Living Around the World 2018. Если сравнивать стоимость базовых услуг и товаров в Украине и странах Европы, то почти везде стоимость жизнь на 150% выше, чем в нашей стране.

Тем не менее, статистическая дешевизна жизни в стране весьма обманчива, если учитывать, что средние доходы в европейских странах в три (Польша) и даже в десять (Франция) раз превышают среднеукраинские.

Интернет-пользователи оценили значения средней зарплаты в Украине за последние 26 лет. Цифры, конечно же, не совсем точны, поскольку взяты средние годовые значения, без учета ежемесячных колебаний курса доллара.

Так вот, стартовав с 17 долл. в месяц в 1992 году, в 2004-м усредненная зарплата впервые превысила "сотку" и достигла 111 долл., в 2008-м украинцы "доработались" до 342 долл., после девальвации национальной валюты с "пятерки" до "восьмерки" уже в 2009-м зарплата понизилась на сотню и составляла около 245 долл. США.

С 2009-го до 2013 года долларовый заработок среднего украинца "потяжелел" сразу на 150 долл. и к концу 2013-го составил 410 долл. США. В последующие годы средняя зарплата колебалась от 192 долл. США в 2016-м до 320 долл. к ноябрю 2018 г.

Речь конечно не о зарплатах и премиях государственных топ-чиновников, которые именно в последние годы стали просто зашкаливать, иногда превышая доходы многих успешных европейских бизнесменов, чиновников и политиков. Но в Европе-то такие доходы "топов" оправданы тем, что их подчиненные, их команда, да и просто граждане европейских стран получают соизмеримые зарплаты. В Украине же средняя и "топ"-зарплаты несоизмеримы.

Учитывая рост цен и тарифов в последние годы, Украина, по оценкам МВФ, стала самой бедной страной Европы, которую опередила даже Молдова.

Несколько сотен долларов США в месяц, иными словами - десятка вечнозеленых в день - это безумно мало.

Нужен прыжок

Консервация зарплат на уровне нескольких сотен долларов в месяц в течение многих лет требует качественного прыжка в экономике, реформах и инновациях. Ведь иначе страна рискует окончательно превратиться в главного поставщика квалифицированной, но дешевой рабочей силы для ближайших европейских стран. При этом волевое поднятие "минималки", не основанное на реальном росте производительности труда, эту проблему не решает, а, скорее, обостряет.

1. Именно поэтому первой красной карточкой в экономике страны стала экономическая миграция населения в невиданном ранее масштабе. Нет, соотечественники и в прежние годы выезжали подзаработать в соседние страны. Однако в последние годы начали развиваться угрожающие тенденции: один год - минус один миллион, именно столько украинцев ежегодно пополняет ряды гастарбайтеров, ищущих за границей достойного заработка. Это цифры, озвученные украинскими чиновниками, в реальности количество покидающих Родину может быть больше.

Указанную катастрофу можно было бы остановить, резко подняв планку уровня жизни в Украине. Какова же цена вопроса, хотя бы на первых порах?

Обычный гастарбайтер зарабатывает (зачастую нелегким физическим трудом), например в соседней Польше, около 10-15 злотых в час. После 250-300 часов ненормированного труда у него выходит в переводе на гривны от 20 до 30 тыс. грн в месяц.

Домой в Украину (за минусом проживания, питания и чашечки кофе в воскресенье) получается привезти в среднем около 700 долл. в месяц.

Учитывая, что в Украине рабочий месяц включает около 160 часов (т.е. практически в два раза меньше, чем приходится трудиться за границей), значительно менее ощутимы расходы на питание (да и питаться не обязательно маргарином "Кама" или аналогом польской "Мивины"), а проживание вместе с семьей не требует дополнительных затрат (к тому же спать можно нормально, а не на двухъярусных кроватях по 20-25 человек в комнате), то оценочно на первоначальном этапе эквивалент в 500 долл. в месяц если бы и не прекратил вовсе экономическую миграцию, то хотя бы уменьшил ее не менее чем в 10 раз.

2. Второй красной карточкой для экономики страны, увы, становятся прямые иностранные инвестиции.

На популярном финансовом интернет-ресурсе приводится статистика инвестиций в Украину за последние 17 лет. Скромные 700 млн долл. в 2002 г. привели впоследствии к взрыву экономического интереса иностранцев к нашей стране и вылились в 4-10 ежегодных миллиардов долларов в период с 2005 по 2013 годы. Девять лет "золотого дождя" - это, конечно, не то, что было в свое время влито в ту же Польшу, цифры просто несравнимы, тем не менее такие поступления позволяли стране развиваться, строить экономические перспективы. Даже всемирный кризис 2008 года не обрушил заинтересованность в инвестициях в нашу страну.

Однако после более-менее достойного, с учетом ситуации в стране, притока иностранных инвестиций в 2015-2016 годах, на уровнях 3 и 3,3 млрд долл. соответственно, начался ощутимый спад, который в 2017 году замедлился до 2,2 млрд долл., а в первом полугодии 2018-го так и вовсе скатился до чистого притока в чуть более 1 млрд долл. США. Почему так происходит?

3. Ответ дает третья красная карточка для экономики страны, полученная за коррупцию и неисправимую судебную систему. Иначе не включал бы МВФ в перечень условий для продолжения финансового сотрудничества эти, казалось бы, сугубо внутренние вопросы.

Ну не могут "успешно" работающие простые госслужащие с 4- 5 тыс. гривен ежемесячной зарплаты и дополнительной "пятеркой" материальной помощи до сих пор покупать новые джипы и элитные квартиры в клубных домах центра Львова, Киева и Одессы. При этом декларации этих госслужащих висят в открытом доступе в Интернете, и все их фигуранты успешно преодолели закон об очищении власти. Но европейские чиновники читать отнюдь не разучились...

И ведь это лишь рядовые исполнители коррупционной системы.

4. Четвертой красной карточкой для экономики Украины является отсутствие финансовой самодостаточности. Ведь без около 10 млрд долл. переводов от гастарбайтеров и внешних финансовых программ (главная из которых, безусловно, - программа от Международного валютного фонда) страна может оказаться, а, по словам высокопоставленных чиновников, уже оказалась на грани невыполнения своих финансовых обязательств, т.е. дефолта. Не заемные деньги и не средства "заробитчан" должны удерживать финансовый баланс в экономике страны, а доходы от инвестиций, экспорта, бизнеса, а также труд миллионов простых украинцев.

5. Пятой красной карточкой является достаточно скромный уровень роста ВВП. Учитывая глубину падения и уровень бедности (по словам директора Всемирного банка по вопросам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконена, "за чертой" находится не менее четверти населения страны) рост ВВП просто обязан быть скачкообразным, хотя бы таким, каким он был в 2000-2004 годах, когда ежегодно экономика страны прирастала на 5-12%, или хотя бы таким, как в 2006-2007 гг., когда среднегодовой рост составлял около 7%. Провалы 2009- го, 2014-го и 2015 годов объяснимы и в комментариях не нуждаются. Однако 2- 3-процентные темпы роста в 2017-2018 гг. явно недостаточны и обрекают страну на десятилетия экономического отставания от всех более успешных европейских соседей.

По данным Всемирного банка, ВВП Украины в 2008 году почти достиг 180 млрд долл., после общемирового кризиса уже в 2009-м ВВП сократился до чуть более 117 млрд долл., к 2013 году ВВП превысил рекордные значения и составил более 183 млрд долл., но уже в 2015-2016 гг. он "ушел" далеко в прошлое - в 2005 год, и составил около 90 млрд долл. 2017-й принес не скачок, а всего лишь коррекцию до чуть более 112 млрд долл. в год.

Такими темпами догонять Польшу (почти 510 млрд долл. номинального ВВП в 2017 г.) можно многие десятки лет... Более точные временные рамки указаны совсем недавно директором Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконеном: "При нынешних темпах роста ВВП украинской экономике понадобится около ста лет, чтобы догнать Польшу".

2018-й, к сожалению, не принес качественных изменений в динамику роста, эксперты Всемирного банка даже прогнозировали замедление роста ВВП, если не будут проведены необходимые реформы - с ранее озвученного прогноза в 3,5 до 3,3%.

6. Курс валют является шестой красной карточкой для экономики страны. По нашему мнению, страна еще не прошла точку невозврата к возможности ревальвации национальной денежной единицы (хотя бы до значений 22-23 грн за американский доллар) в случае, если экономическая погода в стране улучшится, и она возвратится к стратегии "восточноевропейского тигра" хотя бы образца 2004 года с двузначным ежегодным ростом ВВП.

Де-факто, если тенденции в экономике не изменятся, 2018-й год может стать последним, когда произошла весенне-летняя ревальвация гривны. Эксперты предрекают, что курс гривны может надолго "застрять" на уровнях, весьма близких к 30 гривнам за 1 долл. США, или даже значительно превысить это значение в зависимости от внешних, а не внутренних факторов, т.е. от размера, частоты и скорости выделения стране макрофинансовой помощи извне.

7. Седьмой красной карточкой для экономики является долговой навес. По расчетам МВФ, в 2018 г. госдолг страны составит 70,5% ВВП, в будущем году - 68,8, в 2020-м - 64,4, в 2021-м - 60,4, в 2022-м - 56,4% ВВП. Хорошо если МВФ не ошибается, и сокращение госдолга станет устойчивой тенденцией с одновременным наращиванием экономической мощи, однако в данный момент и эти макрофинансовые показатели зависли в "красной" зоне.

8. Рынок недвижимости - это зеркало экономики, зеркало благосостояния населения и, соответственно, восьмая условная красная карточка для экономики Украины. Цены на столичное жилье "отпрыгнули" где-то в 2005-2006 гг., а цены на дома и квартиры в некоторых, к примеру, небольших городках Западной Украины так и вовсе попятились в 1995-й, во времена, когда люди получали зарплату по 20- 30 долл. в месяц. Ниже уже просто некуда. Поэтому и создался на рынке новостроек немаленький навес нереализованной жилплощади, продавать в минус - не выход (маржа и так по сравнению с "жирными" годами - "приземлилась"), а найти покупателя на каждую уже построенную квартиру - не получается в связи с мизерными доходами большинства населения.

9. Девятой условной красной карточкой для экономического потенциала страны являются цены на товары и услуги (особенно коммунальные), которые хотя и ниже среднеевропейских, но явно не соответствуют среднему уровню дохода соотечественников. Когда дорого - покупают меньше, соответственно, на минимальных значениях "застревает" рост промпроизводства. А меньше -рост промпроизводства - меньше возможности существенно, а не вровень с инфляцией, повысить зарплаты.

Ценной находкой для государства оказалась освоение практики жонглирования коммунальными тарифами. Похоже, тут уже и налоги отдыхают. Сколько скажет чиновник - столько запишут в квитанцию для оплаты...

В экономике есть такое понятие, как безусловный базовый доход. Википедия толкует безусловный базовый доход как социальную концепцию, предполагающую регулярную выплату определенной суммы денег каждому члену общества со стороны государства или другого института. Выплаты производятся всем членам общества, вне зависимости от уровня дохода и без необходимости выполнения работы.

В нашей стране не так давно также существовал своеобразный безусловный базовый доход в виде достаточно низких цен на газ. Когда цена устанавливалась с учетом народного национального достояния - газа украинской добычи, тарифы были более-менее комфортными. И у населения после оплаты коммуналки оставалась на руках существенная часть дохода, которую граждане тратили, покупая товары и услуги. Соответственно, "крутилась" не только торговля, но и промышленность, уплачивались налоги, наполнялся бюджет.

Сейчас же тарифы стали главным украинским "налогом", который сдерживает покупательскую и деловую активность, порождает кризис неплатежей и ограничивает возможности среднего класса.

Кроме того, цены на энергоносители для юридических лиц ушли в отрыв. Так, цена на газ для бизнеса нынешней осенью уже повышена более чем на 50% ! Цены на электроэнергию и бензин растут перманентно. Все это угрожает серьезным скачком инфляции уже в следующем году.

10. Десятой и, пожалуй, самой важной, системной красной карточкой для экономики страны является уменьшение прослойки среднего класса, "похудение" малого и среднего бизнеса. Не от хорошей ведь жизни значительная часть населения ввязывается в сомнительные схемы с автосекондхендом на европейских номерах, а многие вообще выезжают из страны в поисках достойных заработков на не всегда достойную работу. Среднего класса в Украине становится все меньше из-за уменьшения численности населения страны, трудовой миграции и уменьшения реальных доходов в связи с инфляцией, особенно в связи с постоянным перманентным ростом тарифов на все, что только можно вообразить.

Из страны субсидий - в страну среднего класса

Украина была и все еще остается одной из самых потенциально богатых и перспективных стран мира. Здесь теоретически можно делать деньги на всем - на полезных ископаемых, на привлечении финансов и инвестиций, на новых технологиях...

У самых успешных стран все эти факторы работают одновременно. Украина же не использует и малой доли своего потенциала, оставаясь страной без достаточных инновационных процессов, что (по мнению экспертов Института эволюционной экономики) приводит к "свертыванию" экономики, а это, в свою очередь, является "главным фактором продолжения перманентной депрессии". В результате "сохраняется очень высокая вероятность повторения валютно- финансового кризиса с падением темпов экономического роста и внешнеэкономических операций".

Международная экономическая среда сейчас нестабильна. Поэтому Украина не может надеяться на то, что спрос внешнего рынка вытянет экономику.

Аналитики IMF Group Ukraine считают, что "падение Доу-Джонса, плохие новости из Китая и общая нервозность на рынках, на которую ФРС все продолжает и продолжает реагировать повышением учетной ставки", могут привести к падению индекса цен товарных рынков и замедлению экономического роста стран - основных торговых партнеров Украины. А значит - негативный эффект придет не сразу, а с отсрочкой в 2-3 месяца, и в январе-феврале следующего года мы можем не получить даже привычный приток валюты от экспорта.

Именно поэтому надеяться в ближайшие годы мы может только на себя.

Тем не менее, фантастический потенциал страны (который не смогли поколебать даже десятилетия неэффективного управления и беспощадной коррупции), колоссальные трудолюбие, образованность и профессионализм простых украинцев позволяют надеяться, что рано или поздно пресловутый прыжок в будущее все равно состоится. Из страны субсидий - в страну с развитой экономикой и многочисленным средним классом.

Сергей СЛЕДЗЬ, редактор отдела микроэкономики и бизнеса ZN.UA, кандидат экономических наук

Вадим БАШТА