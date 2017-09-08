Таможенники за взятки пропустили в Украину 800 авто на еврономерах - полиция

В Черновицкой области разоблачили должностных лиц международного автомобильного пункта пропуска, которые брали взятки за ввоз в Украину автомобилей в иностранной регистрации, сообщил департамент защиты экономики Национальной полиции Украины.

Отмечается, что все транспортные средства были оформлены на подставных лиц. За такую услугу таможенники получали по 200 долларов за один автомобиль.

По такой схеме только в течение 2 месяцев ввезли более 800 автомобилей.

Правоохранители провели 14 обысков. Уже задержаны 5 человек, среди которых руководитель структурного подразделения и 2 инспектора таможенного пункта пропуска.

На таможне правоохранители обнаружили более 4 тысячи долларов и 23 тысячи гривен.

Кроме того, у одного из фигурантов дела по месту жительства изъяли более 100 тысяч долларов, 4 тысячи евро и оружие.

Разоблачение коррупционной схемы по пропуску авто на еврономерах

