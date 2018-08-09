Таможня обжалует отмену миллиардных штрафов Коболеву

Налоговая подала апелляцию на решение суда, по которому глава НАК "Нафтогаза" освобождается от штрафа в 7 миллиардов гривен

Государственная фискальная служба в лице Энергетической таможни не согласна с отменой штрафа в 7 млрд грн главе НАК "Нафтогаза" Андрею Коболеву. Поэтому налоговики подали апелляцию на решение Подольского райсуда Киева об отмене выписанного штрафа. Об этом сообщает enkorr cо ссылкой на сообщение Киевского апелляционного административного суда.

Изначально суд первой инстанции 27 июля отменил решение Энерготаможни ГФС, которая оштрафовала Коболева за нарушение таможенных правил. Таможенники обвинили главу "Нафтогаза" в том, что он не подал дополнительную декларацию и пакет сопроводительных докуметов при оформлении импорта газа из России в 2015 году. А это в конечном итоге привело к неуплате НДС на суму 2,3 млрд грн."Нафтогаз" до сих пор не закрыл таможенную декларацию по этому импорту, потому что стороны не подписали акт приема-передачи топлива. В НАКе объесняют это тем, что "Газпром" включил в этот акт газ, который незаконно заходил из РФ на неподконтрольные территории Донбасса. Эти поставки "Нафтогаз" не учитывает и отказывается подписывать выставленный Россией акт.

Напомним, ГФС в феврале выписала на имя Андрея Коболева два персональных штрафа на 7 млрд грн и 1,3 млрд грн. Глава "Нафтогаза" обжаловал оба в судебном порядке. Решения по штрафу на 1,3 млрд грн судом еще не вынесено. Председатель правления НАК "Нафтогаз" Украины Андрей Коболев и коммерческий директор компании Юрий Витренко получили около 70% от всей суммы премий за победу в Стокгольмском арбитраже над российским Газпромом.

Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" проголосовал за выплату бонусов правлению компании в связи с победой в Стокгольмский арбитраже надроссийским "Газпромом". Размер премии составляет 45,6 млн долларов.