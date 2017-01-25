Таможня за 2016 год изъяла имущество на 408 млн гривен, - ГФС

Основную часть стоимости изъятых товаров составляют автомобили

В течение 2016 года за нарушения таможенных правил изъято и отправлено на склады имущество на сумму 408,3 млн гривен. Об этом сообщила исполняющая обязанности главного бухгалтера Государственной фискальной службы Украины Ирина Боднарчук, ее слова передает пресс-служба ведомства.

Основной удельный вес стоимости изъятых товаров составляют автомобили (125 млн гривен, или 30,6 %) и товары широкого потребления (93,8 млн гривен, или 23%).

"По данным бухгалтерского учета в течение 2016 года с учетом дел, возбужденных в предыдущих годах, судами принято решение в отношении изъятого таможней имущества на сумму 470,2 млн гривен. Из них конфисковано - на 177,9 млн гривен, возвращено владельцу - на 292,3 млн", - отметила Боднарчук.

Кроме того, в течение прошлого года изъято валюты и ценностей на общую сумму 113,7 млн гривен. С учетом дел, возбужденных в прошлых годах, судами принято решение о конфискации валюты и ценностей на сумму 46,6 млн, о возвращении владельцу - на 45,5 млн.

Напомним, в Киеве ликвидирован конвертцентр с оборотом 136 млн гривен.

