Тарифи на тепло і гарячу воду на місцях не повинні підвищуватися - Зеленський

На нараді з міськими головами і керівництвом НАК "Нафтогаз України" домовилися, що на місцях тарифи на тепло і гарячу воду не зростуть, повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму відеблозі.

"Я закликаю місцеву владу, до повноважень якої належать саме ці питання, поставитись до цього відповідально, з думкою в першу чергу про звичайних людей, пересічних українців", - наголосив глава держави.

Зеленський нагадав, що Кабінет Міністрів встановив граничну ціну в 6,99 грн за 1 куб. м газу для побутових споживачів.

"Менше може бути, більше - ні, не може бути. Це стосується всього опалювального сезону. І це точно кінець планам деяких монополістів. Вони дуже хотіли, щоб зросли три речі: тарифи, їхні власні кишені та невдоволення серед людей", - зазначив президент.

Глава держави повідомив, що навесні всі газопостачальні компанії мають представити населенню річні продукти.

"Там має бути вигідна, фіксована ціна на весь рік. Щоб наші люди змогли планувати свій бюджет, бачили ціну і знали, що ніхто не в праві її неочікувано задирати ", - сказав президент.

Він також нагадав, що уряд спростив доступ до субсидій, і більшість громадян може отримати їх одразу після заявки. На субсидії Кабінет Міністрів виділить необхідні кошти.

"Загалом питання тарифів має бути проаналізоване і вирішене комплексно, за моїм дорученням уряд та НКРЕКП займаються зараз цим. Одним словом - працюємо, щоб у ваших домівках було тепло, а у ваших гаманцях не було пусто", - наголосив Зеленський.