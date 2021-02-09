Тарифи на тепло й гарячу воду до кінця опалювального сезону підвищуватися не будуть, - Шмигаль

Кабінет Міністрів домовився з місцевою владою не підвищувати тарифи на тепло й гарячу воду до кінця опалювального сезону.

Про це написав прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі, передають Українські Новини.

"Тарифи на тепло і гарячу воду не будуть підвищуватися в цьому опалювальному сезоні. Щойно офіційно закріпили це в меморандумі з місцевою владою. Це один з 8 кроків нашої команди щодо вирішення тарифного питання", - написав він.

Як повідомляли Українськi Новини, Кабмін зафіксував ціну на газ для побутових споживачів на рівні 6,99 гривні/куб. м з лютого до квітня.

При цьому Європейська бізнес-асоціація просила Кабмін не запроваджувати фіксовану ціну на газ для населення з лютого і заявила, що фіксування ціни на газ для населення створює ризик неотримання траншу від Міжнародного Валютного фонду і може спричинити збитки національних газодобувних компаній.

Крім того, ціна на електроенергію в Україні знизилася, але вона все ще вище, ніж в Європі.