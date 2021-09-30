Тарифи не зростатимуть попри будь-які ринкові коливання - Зеленський

Під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад, яке відбулося в Києві під головуванням Президента України, підписано Меморандум про непідвищення рівня тарифів.

Глава держави зазначив, що підготовка до опалювального сезону є одним з найважливіших питань у порядку денному сьогоднішнього засідання, адже цьогоріч у світі спостерігається рекордне зростання ціни на газ.

"Питання не в Україні - питання у європейських цінах на газ. У Європі ціна вперше перетнула позначку в тисячу доларів за тисячу кубометрів. Для нашої країни питання тарифів кожного року важливе, але цього року є дуже-дуже непростим і може набути гострого, складного значення", - сказав Володимир Зеленський.

Тому за дорученням Глави держави Кабінет Міністрів, НАК "Нафтогаз України", Асоціація міст України і Палата місцевих влад Конгресу напрацювали Меморандум, згідно з яким до кінця опалювального сезону тарифи на тепло та гарячу воду для населення не зростатимуть.

Відповідний документ підписали Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов, міністр енергетики Герман Галущенко, заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, голова НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко. Від Конгресу документ підписали голова Палати місцевих влад, мер Львова Андрій Садовий, заступник голови Палати, мер Дніпра Борис Філатов, заступник голови Палати місцевих влад, мер Житомира Сергій Сухомлин та виконавчий директор Асоціації міст України, член президії Конгресу Олександр Слобожан.

Згідно з Меморандумом, до кінця опалювального сезону тарифи на тепло та гарячу воду не зростатимуть і становитимуть 7,4 грн за 1 куб. м для населення та 13,6 грн за 1 куб. м для бюджетних установ.

"Я вважаю, що це велика перемога", - наголосив Президент, зауваживши, що зростання рівня тарифів не буде попри будь-які коливання цін на ринку.

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак зазначив, що рекордні ціни на газ у Європі не повинні позначитися на бюджетах українських домогосподарств, тому створюється механізм, який виключив би підвищення тарифів для населення та забезпечив компенсатори для громад.

Як розповів Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, уряд розробив план з п'яти кроків, які дадуть змогу стабілізувати тарифне питання та спокійно пройти опалювальний сезон цього року.

Він зазначив, що для стабільного проходження опалювального сезону у підземних сховищах накопичено майже 19 млрд куб. м газу.

Також, за його словами, на 12 млрд грн планується збільшити програму субсидій на сплату житлово-комунальних послуг.

Крім того, як повідомив очільник уряду, з 1 жовтня до кінця опалювального сезону для 80% українських родин тариф на електроенергію становитиме 1,44 грн за 1 кВт * год.

Голова уряду поінформував, що в основі підписаного Меморандуму лежить домовленість про те, що місцева влада не підвищуватиме тарифи на теплопостачання та гарячу воду в поточному опалювальному сезоні. Також документ передбачає домовленість про безперебійність постачання газу, щоб населення та заклади соціальної інфраструктури були забезпечені теплом. Місцеві громади одержать фінансову підтримку від держави для безперебійної роботи теплокомуненерго та незмінності тарифів. З боку держави передбачається субвенція громадам з незадовільним індексом платоспроможності вже з четвертого кварталу 2021 року. У Меморандумі визначено, що для незмінності тарифів у 2022 році держава спрямує до місцевих бюджетів надходження від податку з доходів фізичних осіб у розмірі 4%, що становитиме не менше 11 млрд грн.

Крім того, акциз із пального в розмірі 13,44% у 2022 році залишатиметься у місцевих бюджетах, щоб вони могли підтримати комунальних виробників теплової енергії та забезпечити проходження опалювального сезону. Документ також розв'язує питання безперебійності постачання газу для бюджетних установ. За словами Дениса Шмигаля, досягнуто домовленість з НАК "Нафтогаз України" щодо ціни на паливо для таких установ.

Водночас Глава держави зауважив, що підписаний Меморандум все ж не є комплексним рішенням, тому спільно з представниками місцевої влади має бути напрацьований документ, розрахований щонайменше на три наступних роки, який передбачав би прогнозовану тарифну політику для українських громадян.

Херсонська ОДА

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