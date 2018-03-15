Тарифы на электроэнергию повышать не собираются

НКРЭКУ не собирается поднимать тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей. Цены на электричество в Украине самые высокие в Европе.

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, в обозримом будущем не собирается повышать тарифы на электроэнергию для украинцев. Об этом сегодня, 15 марта, сообщил журналистам глава регулятора Дмитрий Вовк, пишет Интерфакс-Украина.

"Хочу успокоить бытовых потребителей. Сейчас не рассматривается решение о поднятии тарифов", - сказал он.

Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг в 2018 году планировала повысить цену на электроэнергию почти на 16%.

Также напомним, что что тарифы на электрическую энергию в Украине являются самыми высокими в Европе.