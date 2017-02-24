Тарифы на газ, воду и свет продолжат расти. Почему?

Все будет зависеть от динамики стоимости газа и того, действительно ли внутренние квартальные цены станут полностью повторять мировую динамику

С первого марта начнут действовать новые тарифы на электроэнергию.

Возможно, повышение в результате коснется цен и других коммунальных услуг.

Во-первых, сейчас идет речь о переходе на квартальную систему пересчета тарифов на газ и соответственно, если цена на газ в гривнах - тут два фактора влияют: мировая цена на газ и курс - растут эти цифры, растут и внутренние тарифы.

Во-вторых, если изменятся тарифы на газ, то это повлечет за собой и смену стоимости тепло-водоснабжения, поскольку оно снова-таки связано с ценой газа на теплокоммунэнерго. Тут все будет зависеть от динамики стоимости газа и того, действительно ли внутренние квартальные цены станут повторять мировую динамику, потому что пока это еще не однозначно.

От политиков зависит, перейдем мы на такой перерасчет или нет, и будет ли он действительно применяться. В Украине часто бывает, что формально на такой расчет перешли, но он не применяется. Если же мы на него не перейдем, то это приведет к тому, что снова разойдутся цена на газ для населения и цена на газ для других потребителей, работающих в Украине, и зависящих от мировой стоимости газа. У нас на сегодня нет нормально работающего рынка по газу и электроэнергии

Если же говорить о призывах политиков остановить рост цен на коммунальные услуги, то здесь нужно понимать, что бесплатного завтрака не бывает. Если мы останавливаем рост цен при росте затрат, и затраты не покрываются существующими сборами при текущих ценах, это означает, что средства возьмут из других источников, например, бюджета. А эти деньги в бюджете могли быть направлены на что-то другое, те же оборону, образование или медицину.

Еще одна причина проблем с тарифами - отсутствие нормально работающего рынка по газу и электроэнергии ни для юридических, ни тем более для физических лиц. Установленные у нас цены сложно проверить, по какой именно они формуле просчитаны. Поскольку, повторюсь, рынка нет.

Нормальный рынок - например, тот, что работает в Великобритании, предусматривает то, что каждый потребитель может выбрать себе производителя и заключить с ним договор. А система предоставляет в первую очередь возможность подключения как потребителя, так и производителя к сети. Благодаря этому те ж ТЭЦ, которые кроме тепловой энергии вырабатывают и электроэнергию, могут продавать излишки своей генерации на внешний рынок. И если мы покупать ее не можем, то возможны прямые контакты между участниками рынка. Это в идеале.

К сожалению, пока говорить о том, что мы перейдем к этому рынку в ближайшие годы, не приходится. Сейчас не видно достаточной заинтересованности потенциальных участников рынка.

Александр Жолудь

Экономист Международного центра перспективных исследований, старший экономист Центра экономической стратегии