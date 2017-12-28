Тарифы на холодную воду для водоканалов повысят

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), повысила тарифы на водоснабжение и водоотвод на 2018 год для ряда водоканалов Украины. Соответствующие решения были приняты НКРЭКУ на очередном заседании комиссии.

Комиссия утвердила новые тарифы на водоснабжение, в частности: "Харьковводоканал" - на уровне 8,38 гривни/кубометр (рост на 16,71%), а на водоотвод - 4,36 гривни/кубометр (рост на 9,55%); "Днепрводоканал" - тариф на водоснабжение на уровне 6,47 гривни/кубометр (рост на 4,69%) и водоотвод - 4,25 гривни/кубометр (рост на 0,47%); "Львовводоканал" - тариф на водоснабжение на уровне 7,09 гривни/кубометр (рост на 10,61%) и водоотвод - 3,62 гривни/кубометр (рост на 5,85%). Украинцам в 2018 году планируют поднять цену на электричество

В соответствии с решениями, тарифы на услуги центрального водоснабжения и водоотвода в 2018 году изменены для 60 лицензиатов комиссии. Отмечается, что на изменение тарифов повлияли изменение расходов на оплату труда, стоимости электрической энергии, ставок налогов, стоимости реагентов, курса валют для лицензиатов, имеющих займы международных финансовых организаций, и другие факторы.

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