Тарута: Украинцы под матрасом хранят более 60 миллиардов долларов

Граждане Украины на сегодняшний день имеют на руках более 60 миллиардов долларов. Тем не менее, эти деньги не работают на украинскую экономику, так как люди предпочитают не хранить их на банковских счетах. Об этом заявил народный депутат Сергей Тарута в эфире телеканала NewsOne.

Он считает, что нынешняя власть не нашла возможности реализовать свои планы и пустить в оборот столь огромную сумму денег, которые могли бы помочь экономике Украины.

"У населения сегодня более 60 миллиардов долларов. Но люди сегодня держат деньги не в банках, которым не доверяют и которые каждый день лопаются, а держат их где-то в кармане или под матрасом", - сказал парламентарий.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Тарута заявил, что депутаты от парламентской фракции "Самопомич" решили организовать поездку на Донбасс для принятия участия в торговой блокаде, в связи с тем, что их рейтинг резко упал.