Технологическая пауза: ПриватБанк приостановит работу всех платежных систем

"ПриватБанк" в ночь на воскресенье (14 октября) проведет масштабное обновление архитектуры процессинга банка, что приведет к приостановке работы всех платежных систем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию руководителя сети региональных пресс-офисов банка Ирины Музычук в Facebook.

"В рамках процесса миграции на новую версию системы управления все операции с платежными карточками банка будут прекращены с полуночи до 4 утра. Дальнейшая стабилизация работы может длиться до 8:00 утра воскресенья 14 октября", - написала она.

Музычук также добавила, что в это время также не будут работать банкоматы, терминалы самообслуживания и торговые терминалы банка.

Она также рекомендовала миллионам клиентам "ПриватБанка" позаботиться о наличных деньгах заранее.

Отметим, что перебои в работе платежных систем "ПриватБанка", - не редкость. В частности, последний сбой в системе "Приват24" произошел в конце сентября 2018 года.

Напомним, "Приватбанк" был национализирован в декабре 2016 года. Как сообщало РБК-Украина, в июне 2018 года Министерство финансов Украины одобрило стратегию развития "ПриватБанка" до 2022 года. В соответствии с утвержденными показателями, в 2022 году банк планирует получить 8,4 млрд гривен чистой прибыли и будет готов к приватизации.