Тень Фирташа: Сблизит ли Зеленского и Путина газовая прокладка

Обещание Зеленского о 50% снижении тарифов на газ для населения на фоне заявлений Путина относительно "неприемлемых транзитных условий Украины" наталкивают на мысль о том, что Киев готовится к экономическому компромиссу с Россией. Частью которого может стать восстановление непрозрачных и коррупционных схем по перепродаже голубого топлива

По мере приближения даты парижского саммита тот факт, что новой украинско- российской газовой войны избежать не удастся, становится все очевиднее. И вчерашнее заявление президента России Владимира Путина о том, что "условия, которые нам предлагают возможные украинские транзитеры, они экономически неприемлемы" - лишнее напоминание об этом факте.

В "Нафтогазе" уже призвали РФ объяснить необходимость снижения тарифа на транзит газа по украинской ГТС.

Найти компромисс, который удовлетворил бы обе стороны, на протяжении четырех суток представляется маловероятным. Особенно, если учесть тот факт, что украинский президент оказался в весьма сложной ситуации, которую, в основном, сам и создал. Очевидно, несколько эмоционально оценив падение собственного рейтинга и дальнейшие перспективы этого неизбежного для любого украинского президента процесса, он в видеообращении от 2 декабря пообещал гражданам Украины 50% снижение тарифов на отопление через год, но "похудеть" платежки должны уже в декабре. Подобные обещания электорат Зеленского, безусловно, запомнит хорошо - и банально "забыть" о них будет для партии власти шагом неразумным и опасным.

Покрыть снижение тарифов из госбюджета также не удастся - как по причине состояния последнего, так и учитывая позицию МВФ, который не позволит подобного популистского шага. Реалистичный выход остается один - это прямые закупки российского газа. Что, возможно, и не даст 50%-го эффекта - но для заметного снижения тарифов на отопление некие возможности создаст.

Чувствуя, что Россия, в принципе, может согласиться на подобные условия, Зеленский и поспешил дать это обещание электорату.

А вот ценой подобной уступки со стороны России, видимо, не поинтересовался. А там на ситуацию с газом возлагают большие надежды. Ведь если оценить предварительный проект коммюнике парижского саммита, которое, по словам главы МИД Пристайко, до сих пор остается единственным, политических прорывов или "измены" ожидать не приходится. Поэтому, Путин, не исключено, и согласился на парижскую встречу исключительно потому, что хотел пообщаться с Зеленским и европейскими лидерами о транзите газа и его закупке.

И в данном случае, поспешив порадовать свой электорат, Зеленский оказался в ловушке. Без российского газа снижение тарифов не получится. Отказаться от снижения тарифов Зеленский не может. Соответственно Россия получает мощный рычаг влияния на ситуацию. Фактически повторяется ситуация по возвращению заложников, которым похвасталась команда Зеленского еще до того, как дело было завершено. Тогда свое решение страна-агрессор оценила в одного Цемаха. Какие уступки теперь выторгует Путин в обмен на возможность Зеленского отчитаться об "успехах", покажут ближайшие несколько недель.

И, как уже писал Depo, громкие заявления украинской власти относительно того, что никаких политических уступок в Париже не будет и скромное молчание о перспективах экономических договоренностей - все это наталкивает на мысль, что Украина готовится к закупке дешевого российского газа.

Однако даже этим список потенциальных "измен" не исчерпывается. Поскольку того же 2 декабря, когда прозвучали популистские обещания избирателям, действующий президент Украины издал указ "О безотлагательных мерах по обеспечению энергетической безопасности". В числе многих правильных, но достаточно декларативных вещей, изложенных в этом документе, затаился и следующий пункт: "проработка до 1 июля 2020 года вопроса о диверсификации источников и маршрутов поставки нефти, нефтепродуктов, природного и сжиженного газа... предусмотрев поставки из одного источника не более 30 процентов от общих объемов поставки". На поставки нефти это не повлияет никаким образом - данный рынок и так не монопольный. Сейчас и газ Украина закупает у более чем десятка европейских компаний. Но в случае прямых закупок дешевого газа у России все изменится. Поскольку закупать газ в Европе станет банально не выгодно. А закупать газ исключительно у "Газпрома" - невозможно, беря во внимание указ Зеленского.

Выход из этой ситуации будет один, и очень простой - создать прокладку, при помощи которой газпромовский газ, ни на секунду не покинув прямой трубы, будет магическим образом переходить из собственности российского монополиста в собственность некой оффшорной фирмы, с видимым наваром передающей его Украине. Зарабатывающей на ровном месте очень, очень существенные средства. Подобная схема уже действовала в Украине - в недобрую память времен Росукрэнерго. Собственник которой - Дмитрий Фирташ - делает все возможное, чтобы не изменить статус подозреваемого в Вене в обвиняемого в США.

При том подобная коррупционная прокладка сможет сделать для украинско- российской "дружбы" в высших эшелонах власти больше, чем МЗСы обеих стран вместе взятые. Поскольку руководству такой компании придется обеспечивать коррупционный доход как обитателям Кремля, так и представителям Банковой. Которые снова, как в старые и, казалось бы, безвозвратно прошедшие времени получат возможность, недипломатично говоря, потреблять еду с одного корыта.

Роман Федюк

Depo

https://www.depo.ua