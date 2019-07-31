Тень России - кто и зачем скупает украинские долги

Минфин продолжает снижать доходность ОВГЗ, но за ними все равно выстраивается очередь

Министерство финансов продолжает стремительными темпами наращивать госдолг. Причем делает это исключительно в гривне и невзирая на тот факт, что потолок, выписанный в бюджете, давно превышен. На вчерашнем аукционе чиновники распродали облигаций внутреннего госзайма на 17,2 млрд грн.

Это не рекорд. Но если прежде крупные продажи ОВГЗ помогали обслуживать госдолг и погашать старые выпуски бумаг, то сейчас ситуация выглядит иначе. В ближайшие дни Минфину предстоит выплатить всего чуть больше 1 млрд грн. (31 июля) и $123,5 тыс. (1 августа) по проданным ранее ОВГЗ.

Берут дорого

На этом фоне чиновники в ходе вчерашнего аукциона уперлись в еще один условный потолок. В бюджете 2019 года финансирование казны за счет привлечения внешних долгов заложено на уровне 73,68 млрд грн. К настоящему моменту чистый объем привлечения (с учетом погашения старых заимствований) достиг отметки 74 млрд грн. Станет ли это поводом для Минфина чуть притормозить в части распродажи облигаций, будет ясно уже через неделю, в ходе очередного аукциона.

Пока же действия чиновников выглядят не очень логично. На фоне повышенного спроса на наши бумаги Минфин снижает ставку как-то уж слишком аккуратно. Вчера, например, доходность составила: