Тень России - кто и зачем скупает украинские долги

Минфин продолжает снижать доходность ОВГЗ, но за ними все равно выстраивается очередь
Министерство финансов продолжает стремительными темпами наращивать госдолг. Причем делает это исключительно в гривне и невзирая на тот факт, что потолок, выписанный в бюджете, давно превышен. На вчерашнем аукционе чиновники распродали облигаций внутреннего госзайма на 17,2 млрд грн.
Это не рекорд. Но если прежде крупные продажи ОВГЗ помогали обслуживать госдолг и погашать старые выпуски бумаг, то сейчас ситуация выглядит иначе. В ближайшие дни Минфину предстоит выплатить всего чуть больше 1 млрд грн. (31 июля) и $123,5 тыс. (1 августа) по проданным ранее ОВГЗ.
Берут дорого
На этом фоне чиновники в ходе вчерашнего аукциона уперлись в еще один условный потолок. В бюджете 2019 года финансирование казны за счет привлечения внешних долгов заложено на уровне 73,68 млрд грн. К настоящему моменту чистый объем привлечения (с учетом погашения старых заимствований) достиг отметки 74 млрд грн. Станет ли это поводом для Минфина чуть притормозить в части распродажи облигаций, будет ясно уже через неделю, в ходе очередного аукциона.
Пока же действия чиновников выглядят не очень логично. На фоне повышенного спроса на наши бумаги Минфин снижает ставку как-то уж слишком аккуратно. Вчера, например, доходность составила:
- 2,5-3 месяца – 16,4% (-0,23% в сравнении с прошлым аукционом).
- 6 месяцев – 16,52% (-0,21%).
- 1 год – 16,59% (-0,4%).
- 840 дней – 16,75%.
- 2037 дней – 15,5% (-0,35% по сравнению с 9 июля).
При этом наибольшим спросом пользовались самые длинные бумаги. ОВГЗ со сроком погашения 5,5 лет распродали на 10,9 млрд грн. А 840 дней - на 5,4 млрд грн. На годичные бумаги Минфин, как и неделей ранее, установил лимит 500 млн. грн. А короткие выпуски вообще оказались никому не нужны. К примеру, заявок на облигации сроком 77 дней поступило всего на 20 млн грн.
Участники рынка уверены, что такие результаты, равно как и ставки, обусловлены прямыми договоренностями монетарных властей с инвесторами. Все условия размещения, включая курсы продажи валюты для покупки на вырученную гривну ОВГЗ, предварительно согласовываются. Так что их "рыночность" в определенной степени условна.
Откуда деньги
При этом у казначеев все чаще возникает вопрос, откуда берется спрос на наши бумаги у иностранных инвесторов. С одной стороны, смягчение монетарной политики в Еврозоне подогревает аппетит к риску. И на этом фоне украинские ОВГЗ выглядят весьма интересно. С другой, сказать более или менее точно, чьи именно деньги заходят в Украину никто не берется.
Поговаривают, что кроме прочего в общем пуле заявок, которые выходят на аукционы Минфина через инвестфонды, может оказаться и немалая доля российского капитала. В этой связи чиновникам стоило бы пересмотреть свои подходы и обязать инвесторов раскрывать конечных бенефициаров. Аналогичные меры ранее были предприняты по отношению к инвесторам-резидентам.
И неплохо бы распространить их и на всех остальных покупателей, особенно, учитывая повышенный интерес к украинскому долгу. Разумеется, существует риск, что это несколько охладит спрос на наши ОВГЗ. Но если те, кто видит в сегодняшнем потоке капитала российский след окажутся правы, риски могут оказаться еще более значительными.
Василий Невмержицкий