Теневая экономика Украины составляет около 45% ВВП - МВФ

Международный валютный фонд оценивает размер теневого сектора в структуре экономики Украины в 44,8% от валового внутреннего продукта (ВВП - ред.), сообщает "Экономическая правда", ссылаясь на доклад, подготовленный экономистом африканского департамента МВФ Леандро Мединой и Фридрихом Шнейдером из Университета Кеплера в Линце.

Так, согласно расчетам ученых, средний размер теневой экономики Украины оценивается в 44,8% ВВП. Исследование охватывает период с 1991 года по 2015 год и показывает изменение этого показателя на протяжении указанного периода.

Начиная с обретения независимости в 1991 году, когда теневая экономика Украины оценивалась в 38,96% ВВП, показатель беспрерывно рос до 1998 года, достигнув пиковой отметки в 57%.

Затем в течение десяти лет, до 2008 года, наблюдалась нисходящая тенденция - показатель снизился до 36,65%.

Финансовый кризис стал причиной "отскока", и в течение 2009-2014 годов уровень теневой экономики колебался в пределах "39,2% - 43,5%".

В 2015 году, крайнем в исследовании, украинская теневая экономика оценивалась на уровне 42,9%.

Для сравнения отметим, что в развитых странах, таких, как США, Нидерланды, Япония, Швейцария, Сингапур, показатель теневой экономики находится в пределах от 7% до 15% ВВП.

Авторы доклада использовали определения Организации экономического сотрудничества и развития 2016 года, учитывающей в "ненаблюдаемых" секторах экономики незаконную активность - производство ВВП, приходящееся на чисто криминальную деятельность, "статистическое подполье" - законную, но не вычисляемую статистикой экономику, производство для собственных нужд домохозяйств, методы явно учитывают и "тень", созданную для ухода от налогов.

Отмечается, что эта работа является первым системным приложением развивавшихся в 2010-2017 годах в экономической науке новых статистических методов оценки теневой экономики. В основу работы Медины и Шнейдера положены три относительно новых методики - модели MIMIC, позволяющей учитывать несколько факторов и частично снять проблему "двойного счета" теневой экономики, которая сильно искажает оценки, спроса на денежном рынке (CDA) и "учета предсказанного значения" (Predictive Mean Matching, PMM).

Ранее сообщалось, что Группа экспертов Международного валютного фонда в рамках визита в Киев, в том числе, предоставят властям Украины рекомендации по Антикоррупционному суду.

Также в июле 2017 года в Министерстве экономического развития заявили, что по их расчетам, в 2016 году уровень теневой экономики составил 34% от официального ВВП.

Как писала для ZN.UA Татьяна Тищук из Института экономики и прогнозирования НАН Украины, теневая экономика вносит существенный вклад в экономический рост, около половины ВВП в Украине создается с использованием нелегальных схем и операций. По мнению эксперта, достоверных методов, способных четко отделить теневой сектор от легального, не существует, поскольку значительная часть ресурсов все равно попадает в "официальную" экономику.

По материалам: Экономическая правда