Тепло из альтернативных источников станет дешевле

Парламент принял во втором чтении закон, позволяющий снизить тарифы на тепло из альтернативных источников энергии

Верховная Рада приняла закон о стимулировании производства тепловой энергии из альтернативных источников. За соответствующий законопроект No4334 проголосовали 238 народных депутатов, передает корреспондент LIGA.net.

Документ предусматривает, установление тарифов на тепловую энергию для бюджетных организаций и населения на уровне 90% от общего тарифа. При условии, что тепловая энергия вырабатывается с использованием альтернативных источников энергии.

По словам первого заместителя главы профильного комитета Александра Домбровского, законопроект позволит уменьшить импорт газа, заменив его украинским энергетическим ресурсом.

Авторы законодательной инициативы также отмечают, что документ призван увеличить производство тепловой энергии из альтернативных источников на местном уровне, привлечь зарубежные инвестиции в эту сферу, предоставив инвесторам гарантии по возврату вложенных инвестиций и получения прибыли.

Парламент принял законопроект в первом чтении 22 сентября 2016 года.