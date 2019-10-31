Тигипко покупает киевскую Арена-Сити. Сделку изучает АМКУ

Группа ТАС Тигипко намерена приобрести 50% в капитале компаний Арена-Сити и КАН

Компания из группы ТАС бизнесмена Сергя Тигипко намерена получить контроль над столичным бизнес центром Арена-Сити, свидетельствует повестка дня Антимонопольного комитета (АМКУ).

Регулятор 31 октября рассмотрит вопрос разрешения T.A.S. PROPERTY LIMITED Тигипко на приобретение более 50% в капитале ООО Арена-Сити и ООО КАН.

Компания T.A.S. PROPERTY LIMITED, по данным Национального банка, является миноритарным акционером двух страховых компаний Тигипко - ТАС и Индустриальная. Они входят в группу ТАС.

Согласно госреестру, Арена-Сити является соучредителем КАН. Компании зарегистрированы по одному адресу - Киев, ул. Красноармейская/Бассейная, 1-3/2.